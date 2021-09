Auch Staat New York ruft wegen Rekordregens Notstand aus

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der Millionenmetropole hat auch der Staat New York den Notstand wegen der heftigen Überschwemmungen nach einem Unwetter ausgerufen.



"Ich rufe den Ausnahmezustand aus, um New Yorkern zu helfen, die vom Sturm heute Nacht betroffen sind", schrieb Gouverneurin Kathy Hochul am frühen Donnerstagmorgen auf Twitter. "Bitte halten Sie sich von den Straßen fern und vermeiden Sie alle unnötigen Fahrten."/scb/DP/nas