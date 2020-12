Die St. Petersburg Graduate School of Management konnte ihre Position in der FT-Rankings wieder verbessern

Sankt Petersburg, Russland (ots/PRNewswire) - Die Staatliche Universität St. Petersburg (SPbU) hat ihren Platz im Financial Times European Business School Ranking 2020, das am 7. Dezember veröffentlicht wurde, verbessert. Die Graduate School of Management SPbU (GSOM SPbU), die mit Unterstützung des Präsidenten der Russischen Föderation Wladimir Putin gegründet wurde, belegte im europäischen Gesamtranking Platz 51, den höchsten Platz bisher, und konnte sich im Vergleich zum Vorjahr um acht Punkte verbessern."Vor 15 Jahren war das Ziel, im Rahmen des vorrangigen nationalen Projekts "Bildung" eine russische Business School von Weltrang zu schaffen, um Führungskräfte auszubilden, die in der Lage sind, globale wirtschaftliche Probleme zu lösen und die Wettbewerbsfähigkeit sowohl einzelner Wirtschaftszweige als auch des Landes als Ganzes zu erhöhen. Wir freuen uns über das hervorragende Ergebnis und sind bereit, neue ehrgeizige Ziele zu verfolgen", sagte Nikolay Kropachev, Rektor der Staatlichen Universität St. Petersburg.Die Financial Times bewertet Bildungseinrichtungen anhand von Positionen in einzelnen Rankings - Master-, Executive MBA- und MBA-Programmen sowie Unternehmensprogrammen. In diesem Jahr schaffte es das Executive MBA-Programm der GSOM SPbU zum ersten Mal unter die Top 100 des Financial Times Executive MBA Rankings 2020. Dadurch verbesserte sich auch die Position der SPbU im Gesamtranking der europäischen Business Schools."Wir aktualisieren bei der GSOM SPbU ständig unsere Ausbildung, damit unsere Absolventen auf dem Arbeitsmarkt gefragt sind, und führende Arbeitgeber aus der ganzen Welt möchten gern Spezialisten wie die unseren einstellen. Die Rankingergebnisse zeigen uns, dass wir in die richtige Richtung gehen. Eines der Hauptziele der neuen Entwicklungsstrategie der GSOM SPbU ist es, bis 2025 in die Top 30 des gesamteuropäischen FT-Rankings aufzusteigen", sagte Olga Dergunova, stellvertretende Präsidentin und Vorstandsvorsitzende der VTB Bank und Direktorin der GSOM SPbU.Die Financial Times analysiert Ausbildungsprogramme auf der Grundlage von Daten, die sie von Business Schools eingeholt hat, und durch Umfragen unter Absolventen. Die abschließende Platzierung in der Rangliste wird von Kriterien wie dem durchschnittlichen Einkommensniveau, dem Gehalt und dem Karrierewachstum der Absolventen innerhalb von drei Jahren nach Abschluss des Programms, dem Grad der internationalen akademischen Mobilität, dem Niveau der wissenschaftlichen Forschung an der Schule, dem Prozentsatz der Dozenten mit einem wissenschaftlichen Abschluss und anderen beeinflusst. Die Rankings der Financial Times sind ein international anerkanntes Qualitätssiegel für betriebswirtschaftliche Ausbildungsprogramme.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1386490/Graduate_School_of_Management.jpgOriginal-Content von: Graduate School of Management (St. Petersburg State University), übermittelt durch news aktuell