St. Patrick's Day: Funkturm erstrahlt wieder grün

Berlin (ots) - Am 17. März wird der Funkturm ganz in grünerstrahlen. Anlass ist der irische Nationalfeiertag "St. Patrick'sDay", aus dessen Anlass weltweit Sehenswürdigkeiten in derNationalfarbe des Landes erleuchten. Die Messe Berlin ist zum drittenMal mit dem Funkturm dabei. Das als "Global Greening" bezeichnete,weltweite Projekt wird von Tourism Ireland veranstaltet und findetinzwischen zum siebten Mal statt. Hintergrund des Feiertages ist derTod des irischen Schutzheiligen und katholischen Missionars SaintPatrick.Wie auch in den vergangenen Jahren, reiht sich der Funkturm damitin eine Liste berühmter Bauwerke ein. So "ergrünen" dieses Jahrbeispielsweise das Kolosseum in Rom, der schiefe Turm von Pisa, dieSacré-Coeur Basilika in Paris und die Niagara-Fälle in den USA. Unteranderem neu dabei sind 2018 die Fontänen auf dem Londoner TrafalgarSquare.Über den Berliner FunkturmDer Berliner Funkturm hat am 3. September 2016 sein 90-jährigesJubiläum gefeiert. Seit seiner Einweihung zur 3. Funkausstellung imJahre 1926 hat der Funkturm mehr als 17,3 Millionen Gäste empfangen.Nach wie vor begeistern sowohl die lukullischen Genüsse im"schwebenden Restaurant" in 55 Metern Höhe als auch diefaszinierenden Ausblicke von der Plattform in luftigen 126 Metern dieGäste aus aller Welt. Eigentümer des Berliner Funkturms ist das LandBerlin. Betreibergesellschaft ist die Capital Catering GmbH.Über die Capital Catering GmbHDie Capital Catering GmbH (CCG) ist ein Tochterunternehmen derMesse Berlin. Das Kerngeschäft der CCG liegt auf dem BerlinExpoCenter City und dem Berlin ExpoCenter Airport. Dort übernimmt dieCCG die gastronomische Betreuung von Tagungen und Kongressen, Messenund Ausstellungen sowie Firmen-Veranstaltungen. Zudem betreibt dieCCG den Funkturm und das Funkturm-Restaurant. Das Unternehmen istaußerdem im Außer-Haus-Catering aktiv. Bei der CCG sind 135festangestellte Mitarbeiter und bei großen Ereignissen bis zu 800weitere Mitarbeiter im Einsatz.Weiteres Pressematerial finden Sie außerdem im Presseportal vonnews aktuell unter: www.messe-berlin.de/Presse/Pressemitteilungen/und www.capital-catering.de/Services/Presse/