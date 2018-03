Hamburg (ots) - Am kommenden Wochenende schwappt eine grüne Welleüber Deutschland: Zum St. Patrick's Day am 17. März färbt sich dieWelt wieder grün. Ob Kleidung, Haare oder Gesichter - bei den vielenPartys zwischen Nordseeküste und Alpen setzen Irland-Fanstraditionsgemäß auf die Farbe der grünen Insel. Echte Fans färbensogar das irische Nationalgetränk, die meisten genießen ihr Guinnessaber im original rubin-roten Look. Unter dem Motto "Let's gettogether!" sorgt Irland traditionsreiche Biermarke auf jeden Fall fürStimmung - ob bei Paraden, Musikfestivals oder in den vielen IrishPubs in Deutschland.Kein anderer nationaler Feiertag wird in mehr Ländern der Weltzelebriert. Mehr als 70 Millionen Menschen auf sechs Kontinentenfeiern zu Ehren des irischen Nationalheiligen. Dabei erscheint nichtnur die Party-Gemeinde in der Frühlingsfarbe. Flüsse wie der ChicagoRiver werden grün gefärbt, berühmte Gebäude wie das Empire StateBuilding oder der Schiefe Turm von Pisa grün angestrahlt. Wer nochdie nötige Party-Ausstattung braucht, kann in einem der vielen IrishPubs in Deutschland oder auch im Handel mit etwas Glück noch einenSt. Pat's Hat ergattern. Denn in diesem Jahr gibt es erstmals zujedem gekauften Sixpack Guinness einen der kultigen Hüte als Zugabe -allerdings nur, solange der Vorrat reicht. Was auch nicht fehlendarf: das irische Kleeblatt, das in enger Beziehung zum HeiligenPatrick steht. Die drei Blätter sind ein Symbol für die heiligeDreifaltigkeit und erinnern an St. Patrick, der als einer der ersten"Missionare" das Christentum nach Irland gebracht haben soll.DiageoDiageo ist der weltweit führende Anbieter internationalerPremium-Spirituosen und Biere. Das Portfolio des in London ansässigenUnternehmens umfasst so bekannte Marken wie Johnnie Walker, CrownRoyal, J&B, Buchanan's und Windsor Whiskies, Smirnoff, Cîroc undKetel One Wodkas, Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray undGuinness. Diageo ist weltweit tätig mit einer Markenpräsenz in mehrals 180 Ländern und wird sowohl an der New York Stock Exchange (DEO)als auch an der London Stock Exchange (DGE) gehandelt. WeitereInformationen über Diageo, unsere Mitarbeiter, unsere Marken undLeistungen, erhalten Sie unter http://www.diageo.com. Besuchen SieDiageos Ressource zum verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol,www.DRINKiQ.com, um weitere Informationen und Links zu Initiativenetc. zu erhalten. Celebrating life, every day, everywhere.Über RadebergerDie Radeberger Gruppe KG, Marktführer im deutschen Biermarkt, istin Deutschland exklusiver Vertriebspartner für die Fass-, Flaschen-und Dosenbiere der Marken Guinness und Kilkenny von Diageo plc, demweltweit führenden Anbieter von Premiumgetränken. WeitereInformationen zur Radeberger Gruppe finden Sie unterwww.radeberger-gruppe.dePressekontakt:Jörn GoertzLeiter Marketing Guinness, KilkennyRadeberger Gruppe KGc/o Dortmunder Actien Brauerei. Steigerstraße 20, 44145 Dortmundj.goertz@radeberger-gruppe.deMichaela Hansen, teamhansen Agentur für KommunikationTel. 01732105132michaela.hansen@teamhansen.deOriginal-Content von: Diageo Guinness Continental Europe, übermittelt durch news aktuell