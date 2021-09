St Joe: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Für die Aktie St Joe aus dem Segment "Immobilien" wird an der heimatlichen Börse New York am 13.09.2021, 10:21 Uhr, ein Kurs von 43.02 USD geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir St Joe einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob St Joe jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. St Joe weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,74 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("") von 4,44 %. Mit einer Differenz von lediglich 3,69 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

2. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei St Joe beträgt das aktuelle KGV 46,43. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "" haben im Durchschnitt ein KGV von 113,34. St Joe ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Immobilien") liegt St Joe mit einer Rendite von 103,73 Prozent mehr als 96 Prozent darüber. Die ""-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 7,23 Prozent. Auch hier liegt St Joe mit 96,5 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

