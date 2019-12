St James’s Place: Reicht das?

Am 07.12.2019, 01:00 Uhr notiert die Aktie St James's Place an ihrem Heimatmarkt London mit dem Kurs von 1084.5 GBP. Das Unternehmen gehört zum Segment "Asset Management & Custody Banken".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses St James's Place auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: St James's Place erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 20,1 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche sind im Durchschnitt um 61,9 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -41,81 Prozent im Branchenvergleich für St James's Place bedeutet. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 48,13 Prozent im letzten Jahr. St James's Place lag 28,04 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der St James's Place wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 7 Buy, 3 Hold und 1 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung - das durchschnittliche Rating für das St James's Place-Wertpapier vom letzten Monat ist "Hold" (1 Buy, 0 Hold, 1 Sell). Das Kursziel für die Aktie der St James's Place liegt im Mittel wiederum bei 1034,25 GBP. Da der letzte Schlusskurs bei 1085 GBP verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -4,68 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Hold". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der St James's Place insgesamt die Einschätzung "Hold".

3. Dividende: St James's Place hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 4,44 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (5.08%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,63 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer "Hold"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.