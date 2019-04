St James Place: Gut oder schlecht?

St James Place, ein Unternehmen aus dem Markt "Asset Management & Custody Banken", notiert aktuell (Stand 02:00 Uhr) mit 1089,83 GBP fast gleich (-0.15 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist London.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses St James Place auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die St James Place-Aktie ein Durchschnitt von 1049,4 GBP für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1091,5 GBP (+4,01 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (1002,21 GBP) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+8,91 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der St James Place-Aktie, und zwar ein "Buy"-Rating. St James Place erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 12 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die St James Place-Aktie sind 7 Einstufungen "Buy", 5 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das St James Place-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (1 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 1204 GBP. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (1091,5 GBP) ausgehend um 10,31 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält St James Place von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,53 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt St James Place damit 5,04 Prozent unter dem Durchschnitt (9,57 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kapitalmärkte" beträgt 11,28 Prozent. St James Place liegt aktuell 6,75 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".