St. Galler KB steigert Halbjahresgewinn leicht – Buchgewinn aus Lissabon-Verkauf

St. Gallen (awp) - Die St. Galler Kantonalbank (SGKB) hat im ersten Halbjahr 2018 operativ etwas weniger verdient. Das Institut konnte in den ersten sechs Monaten zwar die Erträge klar steigern, allerdings stiegen die Aufwendungen wegen des 150-Jahr-Jubiläums und wegen Investitionen in die Digitalisierung noch etwas schneller an. Dank des Verkaufs einer Niederlassung in Lissabon verblieb unter dem Strich ein leicht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten