StModwen Properties: Schluss mit der Unsicherheit!

Für die Aktie StModwen Properties stehen per 25.10.2018 370 GBP an der Heimatbörse London zu Buche.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für StModwen Properties entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. StModwen Properties liegt mit einem Wert von 27,21 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 78 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Real Estate" von 15,28. Durch das verhältnismäßig hohe KGV kann die Aktie als "teuer" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Sell".

2. Anleger: Die Diskussionen rund um StModwen Properties auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. {POS_NEG_NEU_DAYS_4}. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Hold" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von StModwen Properties sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Hold" angemessen bewertet.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die StModwen Properties-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 4 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für StModwen Properties aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (475 GBP) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 28,38 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 370 GBP), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält StModwen Properties eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.