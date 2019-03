StGaller Kantonalbank: Lohnt sich das?

Weitere Suchergebnisse zu "Vectron Systems AG":

Für die Aktie StGaller Kantonalbank aus dem Segment "Regionalbanken" wird an der heimatlichen Börse SIX Swiss Ex am 28.03.2019, 09:42 Uhr, ein Kurs von 459,47 CHF geführt.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für StGaller Kantonalbank entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die StGaller Kantonalbank-Aktie hat einen Wert von 79,08. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überkauft und erhält eine "Sell"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (69,62). Entgegen dem RSI7 ist StGaller Kantonalbank hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Sell"-Rating für StGaller Kantonalbank.

2. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. StGaller Kantonalbank weist derzeit eine Dividendenrendite von 3,44 % aus. Diese Rendite ist nur leicht höher als der Branchendurchschnitt ("Handelsbanken") von 2,74 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,7 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Hold" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen StGaller Kantonalbank. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.