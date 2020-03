Sri Trang Agro-Industry PCL: Was DAS für den Kurs bedeutet!

An der Börse Singapore notiert die Aktie Sri Trang Agro-Industry PCL am 15.03.2020, 01:00 Uhr, mit dem Kurs von 0.49 SGD. Die Aktie der Sri Trang Agro-Industry PCL wird dem Segment "Reifen und Gummi" zugeordnet.

Wie Sri Trang Agro-Industry PCL derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Sri Trang Agro-Industry PCL liegt bei 47,5, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Hold". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Sri Trang Agro-Industry PCL bewegt sich bei 53,19. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Hold".

2. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Sri Trang Agro-Industry PCL in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Sri Trang Agro-Industry PCL haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Sri Trang Agro-Industry PCL bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

3. Dividende: Sri Trang Agro-Industry PCL hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 3,23 Prozent einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2.45%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,78 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer "Hold"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.