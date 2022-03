Sri Lanka druckt weniger Zeitungen - wegen Papiermangels

COLOMBO (dpa-AFX) - Auf Sri Lanka hat eine wichtige Zeitungsgruppe angekündet, bis auf weiteres keine Samstagsausgaben mehr zu drucken - wegen eines Papiermangels in dem Land. Es gebe keine andere Wahl, sagte ein Sprecher der Upali Newspapers am Freitag. Einige Wochenzeitungen werden nun nur noch monatlich gedruckt und zudem begannen alle Verleger, weniger Seiten zu drucken.

Der Grund für den Papiermangel ist ein Mangel an US-Dollar in dem Land, die es für den Import wichtiger Güter wie Lebensmittel, Medikamente, Gas und Treibstoff braucht. So hat die Regierung den Import von gewissen nicht unverzichtbaren Gütern beschränkt. Der Inselstaat südlich von Indien ist stark verschuldet und die Preise für die Bürger steigen. Immer wieder kommt es auch zu Stromausfällen. Angesichts dieser schlimmen wirtschaftlichen Lage forderten kürzlich Tausende auf der Straße den Rücktritt von Präsident Gotabaya Rajapaksa. Das Land bat zuletzt den Internationalen Währungsfonds (IWF) um Hilfe und nimmt bei verschiedenen Ländern immer wieder neue Kredite auf.

Wegen des Papiermangels hatte die Regierung zuletzt auch Prüfungen an Schulen verschoben. Die Prüfungspapiere mit den Fragen hätten nicht gedruckt werden können, hieß es damals./asg/DP/jha