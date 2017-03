Sri Lanka bei deutschen Urlaubern beliebt (FOTO)

Berlin (ots) -Der Tourismus auf Sri Lanka erlebt eine deutliche Wachstumsphase.Dies teilt die Delegation des Landes auf ihrer diesjährigenITB-Pressekonferenz mit. Auch bei deutschen Gästen erfreut sich dassüdasiatische Urlaubsparadies zunehmender Beliebtheit. LautTourismusminister John Amaratunga und Sri LankasDeutschland-Botschafter Karunatilaka Amunugama ist die Zahl derdeutschen Gäste im vergangenen Jahr um rund 15 Prozent auf 133 275gestiegen. Auch für das laufende Jahr hat sich Sri Lanka ehrgeizigeZiele gesetzt: Bis Ende 2017 sollen insgesamt 2,5 Millionenausländische Gäste das Land besuchen, berichtete Paddy Withana,Vorsitzender Sri Lanka Tourism. Die Wachstumsziele werden vonInvestitionen in das touristische Angebot begleitet: Kultur- undNaturerlebnis, Gesundheits- und Wellness-Angebote auf der Basis vonAyurveda, umfangreiche Outdoor- und Sportaktivitäten sowie diekulinarische Vielfalt des Landes sind einige der Themen, mit denendas Land weitere internationale Gäste gewinnen will.Sri Lanka: Paradies für Strandurlaub, Naturerlebnis, Kultur undOutdoor-AktivitätenMit ursprünglichen Stränden, reicher tropischer Natur, einem altenhistorischen Erbe und zahllosen Sport- und Outdoor-Angeboten bietetder Urlaub auf Sri Lanka eine perfekte Mischung aus Erholung,Entdeckung und Erlebnis. Besser noch: Mit fast 1600 Kilometern Küsteund unterschiedlichen Monsunzonen ist die Insel eine Destination, diedas gesamte Jahr ideale Wetterbedingungen bietet. Für Urlauber, diedie Strände der West- und Südküste genießen wollen, garantiert dieZeit zwischen November und März sonnige Temperaturen und ein angenehmruhiges Meer. Besucher, die die weniger bekannten, aber ebensoschönen Strände der Ostküste kennenlernen wollen, sollten zwischenApril und September reisen.Trotz des unberührten Charakters vielerStrände sind die Möglichkeiten für Sport- und andereOutdoor-Aktivitäten nahezu unbegrenzt. Regionen wie Arugam Bay an derOstküste sind unter Windsurfern zwar bereits sehr bekannt, doch vieleandere Küstenabschnitte warten noch auf ihre Entdeckung. An vielenStränden besteht die Möglichkeit zum Segeln, Wasser-Ski und SpeedBoat fahren, Schnorcheln, Surfen, Gerätetauchen und Wracktauchen.Immer mehr Freunde findet auch die Wal- und Delphinbeobachtung.Einen mächtigen Pottwal oder große Schwärme von Delphinen ausnächster Nähe erleben zu können, ist ein unvergessliches Erlebnis.Die kulturellen Attraktionen des Landes sind von den Strandregionennie weit entfernt. Vor dem Hintergrund der alten Geschichte SriLankas feiern die Menschen auf der Insel zahlreiche farbenfroheFestivals, die die religiösen Einflüsse von Buddhisten, Hindus,Christen und Moslems dokumentieren. Viele dieser Festivals finden anhistorischen Orten statt, so etwa das populäre Fest Esala Perahera inder Stadt Kandy.Sri Lankas großartige Natur gilt es ebenso zu entdecken. Diezahlreichen Wasserfälle, Seen, Flüsse, Berge und Gipfel inmitteneiner verschwenderisch grünen Tropenlandschaft aus Wäldern undPlantagen bilden eine traumhafte Kulisse für umweltfreundlicheAktivitäten wie Wandern, Radfahren, Kanu fahren, Bergwandern oderBergsteigen. Das kleine Land verfügt über eine sehr vielfältige Floraund Fauna, darunter zahlreiche endemische Arten. Nicht nurNaturenthusiasten dürften Spaß daran haben, nach einigen der 91Säugetierarten der Insel Ausschau zu halten, darunter Leoparden,Elefanten, Lippenbären, Ameisenbären und sogar einige, erst vorkurzem entdeckte Amphibienarten. Darüber hinaus ist Sri Lanka einParadies für Ornithologen, die auf der Insel rund 500, häufigendemische Vogelarten erleben können. Sri Lankas 14 staatlichkontrollierte National Parks sowie zahlreiche Naturschutzgebietebieten einen sicheren und stabilen Lebensraum für eine faszinierendeWelt von Tieren und Pflanzen. Diese Regionen bedecken nicht wenigerals 13 Prozent der Fläche des Landes. Das nächste Naturerlebnis istdeshalb nie weit entfernt.Ayurveda in Sri Lanka: Traditionsreiche Therapie für Körper, Geistund SeeleZur Vitalisierung und Verjüngung von Körper, Geist und Seele gibtes kaum ein besseres Urlaubsziel als Sri Lanka. Ayurveda, eine derältesten Heilmethoden der Welt, wird auf der Insel seit über 2500Jahren praktiziert. Das Heilverfahren, dessen Name auf einSanskrit-Wort zurück geht, das sich am besten mit "Weisheit desLebens" übersetzen lässt, hat seitdem zahlreiche Freunde und Anhängerin aller Welt gewonnen. An vielen Orten der Insel finden Urlauberrenommierte Hotels und Kliniken, in denen erfahrene Ärzten undTherapeuten ihre Dienste anbieten. Das Angebot ist Ausdruck einerlebendigen Tradition: Für die meisten Menschen in Sri Lanka istAyurveda nicht in erster Linie eine Attraktion für Touristen, sondernein wichtiger Bestandteil ihres Alltagslebens. Nicht nur auf dem Landkennen viele Bewohner noch immer die gesundheitsfördernde Wirkung derzahlreichen, auf der Insel wachsenden Heilpflanzen. Sri LankasBesucher können eine wunderbare Welt exotischer Düfte, aromatischerÖle und entspannender Massagen kennen lernen, die eine tiefe und langanhaltende Heilwirkung auf den gesamten Organismus ausüben.Das Angebot der Ayurveda-Klinken und Hotels hat sich in denvergangen Jahren noch einmal erweitert und diversifiziert: - undbedient damit unterschiedlichste Bedürfnisse von Gästen aus allerWelt. Besonders entlang der Westküste des Landes finden sich vieleHotelanlagen, die unter Ayurveda-Freunden eine hohe Reputationgenießen. In der Regel verfügen diese Häuser über eigeneSpa-Abteilungen, die individuelle Behandlungen anbieten, um denOrganismus mit Massagen und Substanzen zu entspannen und zuverwöhnen. Die Behandlungsmöglichkeiten reichen von einerEinzelmassage im eigenen Hotelzimmer durch einen traditionellenTherapeuten bis zu dreiwöchigen oder bei Bedarf auch längerenProgrammen, die von qualifizierten Therapieärzten entwickelt undbegleitet werden. Diese speziellen Programme haben sich vielfachbewährt. Zahlreiche chronische Beschwerden wie Arthritis,Rückenschmerzen, Asthma, Allergien oder durch Stress ausgelösteKrankheitssymptome können auf diese Weise geheilt oder gelindertwerden. In Kombination mit traditionellen Reinigungs- undRevitalisierungsübungen wie Yoga, Meditation und individuellenDiätplänen lässt sich die heilsame Wirkung dieser Therapien nochverstärken. Einige Luxus- und Boutique-Hotels auf der Insel bietenneben Ayurveda auch andere Behandlungen an, darunter Thai Massage,Shiatsu, Hot Stone oder westlich orientierte Schönheitsbehandlungen.Gäste, die keine intensive Behandlung wünschen, können die Kunstdes Ayurveda auch im Rahmen ihres Urlaubsalltags genießen. Nachgrößeren körperlichen Aktivitäten hilft eine ayurvedische Massage mitÖlen bei der Heilung kleinerer Verletzungen und beim Säureabbau inden Muskeln - willkommene Entspannung nach einem bewegungsreichen Tagim Wasser oder in den Bergen. Nicht zuletzt ist Ayurveda auch eineeffiziente Schönheitskur, mit der sich Gewicht oder Falten reduzierenlassen.Sri Lankas Küche: Sensationen für den GaumenKaramellisierte Zwiebeln, herzhafte Krabbenkuchen, bunte Curries,leckerer Büffelmilchjoghurt, würzige Chutneys, der Duft von Hibiskus- Sri Lankas unvergleichliche Küche ist allein schon eine Reise wert.Frische Gewürze, eine große Produktvielfalt und eine langeKochkunst bilden die Basis für eine Esskultur, in der sich dieEinflüsse verschiedenster Traditionen und Ethnien vereinen. SriLankas Küche bietet unvergessliche kulinarische Erlebnisse.Wichtigste Grundlage ist die große Vielfalt der im Land wachsendenGewürzarten: Zimt, Pfeffer, Kardamon, Gewürznelken und andereheimische Pflanzen verleihen jedem Gericht eine besondere,unverwechselbare Note. Wer Sri Lankas kulinarische Landschaft kennenlernen möchte, findet im Land Restaurants und Imbiss-Möglichkeitenfür jeden Appetit und jedes Budget: Feurige Curries, herzhafteingelegte Kürbisse oder himmlisch süße Kokosmilchdesserts vermittelnwunderbare Geschmackserlebnisse und liefern gesunde, nahrhafteEnergie für einen langen Tropentag voller Aktivitäten undErlebnissen. Weil Reis eine fast selbstverständliche Zutrat jederHauptmahlzeit darstellt, sprechen die Menschen auf der Insel meistvon "Reis und Curry", wenn sie über Essen reden. Der Begriff ist inSri Lanka fast schon so etwas wie ein Synonym für Mahlzeit. Obwohl"Rice und Curry" ein typisches landesweites Gericht darstellt, wirdes in unterschiedlichsten Varianten zubereitet. Mit delikat gewürztemRind,- Huhn-, Schwein- oder Ziegenfleisch oder in der vegetarischenVariante mit zum Beispiel Auberginen, Kochbananen oder Mango ist"Rice und Curry" ein Gericht, das immer neu zu überraschen weiß.Liebhaber von Fisch und Meeresfrüchten werden sich in Sri LankasRestaurants ebenfalls wohl fühlen. Zahlreiche Lokale bietenfrischeste Seefische, Krabben, Langusten, Garnelen und Hummer, die ander Küste direkt vom Meer ins Restaurant geliefert werden. Auch fürdie kleine Zwischenmahlzeit lohnt es sich auf Entdeckungstour zugehen und Neues auszuprobieren: Entlang der Straßen finden sich vieleBäckereien und Imbisse, die Hoppers (dünne knusprige Reisteigfladen),String Hoppers, (ein Snack, bei dem der Teig zu dünnen Fädenverarbeitet wird), Malu Bang (Fischbrötchen) oder einCroissant-ähnliches Brötchen namens Kimbula Banis anbieten. 