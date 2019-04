Sri Lanka: Caritas unterstützt Verletzte und Hinterbliebene der Attentate

Freiburg (ots) - Caritas international stellt 20.000 Euro fürpsychologische Hilfe bereitFür die Verletzten und Hinterbliebenen der Attentate auf Sri Lankastellt Caritas international 20.000 Euro bereit. "Die Menschen habenam Ostersonntag in vielen Kirchen und Hotels der TropeninselFurchtbares erleben müssen. Sie wurden verletzt oder haben Angehörigeund Freunde verloren und sind schwer traumatisiert - ihnen müssen wirjetzt beistehen", sagt Oliver Müller, Leiter desKatastrophenhilfswerks der Deutschen Caritas. Die Caritas Sri Lankahat unmittelbar nach den Anschlägen begonnen, sich um die Verletztenund Hinterbliebenen zu kümmern. Sie sollen durch Psychologen undSeelsorger betreut werden, um über das Erlebte und die Verluste ihrerAngehörigen hinwegzukommen.Eine Serie von gezielten Bombenattentaten in drei Kirchen währenddes Gottesdienstes am Ostersonntag und in drei Hotels der Insel habenmindestens 250 Tote gefordert und über 150 Menschen verletzt. "Wirverurteilen diese Taten auf das Schärfste", bekräftigt Oliver Müller."Die unmenschlichen Attentate reißen erneut Wunden in dieGesellschaft Sri Lankas, die 26 Jahre lang unter einem brutalenBürgerkrieg zu leiden hatte." Bei diesen Kämpfen kamen vielezehntausende Menschen ums Leben. Erst 2009 wurde ein Friedensvertragunterzeichnet, seitdem lebten die vier großen Religionsgruppen deretwa 21 Millionen Inselbewohner in Frieden; etwa sieben Prozent derMenschen auf Sri Lanka sind Christen.Erste Reaktionen zeigen die fragile Lage. Muslime fürchten alsFolge der Attentate Vergeltungsaktionen und sind in Moscheen undPolizeistationen geflüchtet. "Die Behörden müssen nun schnellaufklären und für Sicherheit sorgen, um die Lage zu beruhigen",appelliert Müller.Caritas international ist seit vielen Jahren in Kooperation mitlokalen Projektpartnern auf Sri Lanka engagiert. Friedensarbeit undAussöhnung sind ein Schwerpunkt der Arbeit. Die Betreuung vonMenschen mit Behinderung und kranker Menschen sind weitereSchwerpunktthemen des katholischen Hilfswerks. Darüber hinaus hatCaritas international vielfach nach Naturkatastrophen die betroffenenMenschen auf Sri Lanka unterstützt und ihnen beim Wiederaufbaugeholfen.Spenden mit Stichwort "Sri Lanka" werden erbeten auf:Caritas international, Freiburg,IBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02Bank für Sozialwirtschaft KarlsruheBIC: BFSWDE33KRL oder online unter: www.caritas-international.deDiakonie Katastrophenhilfe, BerlinSpendenstichwort "Sri Lanka"IBAN: DE68 5206 0410 0000 5025 02Evangelische Bank eGBIC GENODEF1EK1 oder online unterwww.diakonie-katastrophenhilfe.de/spenden/Caritas international ist das Hilfswerk des DeutschenCaritasverbandes. Dieser gehört zum weltweiten Netzwerk der Caritasmit 165 nationalen Mitgliedsverbänden.Pressekontakt:Deutscher Caritasverband,Caritas international,Öffentlichkeitsarbeit,Karlstr. 40,79104 Freiburg.Telefon 0761 / 200-0.Michael Brücker (verantwortlich, Durchwahl -293),Reiner Fritz (Durchwahl -515)www.caritas-international.deOriginal-Content von: Caritas international, übermittelt durch news aktuell