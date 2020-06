Square kauft spanisches Zahlungsunternehmen Verse

Weitere Suchergebnisse zu "Square":

Square (WKN:A143D6) hat eine spanische Zahlungs-App namens Verse erworben, mit der man kostenlos Geld an Freunde und Familie schicken kann. Die Bedingungen des Deals wurden nicht bekannt gegeben.

Laut seiner Website erlaubt es Verse seinen Nutzern, sofort zu bezahlen und Geld von Freunden anzufordern. Die App hat auch eine Gruppenfunktion, die es den Leuten erleichtert, Ausgaben wie Miete aufzuteilen, und bietet auch eine Debitkarte. Square sagte, dass Verse seiner Cash App-Abteilung beitreten wird, die es den Nutzern auch erlaubt, sich gegenseitig Geld zu überweisen.

“Zu diesem Zeitpunkt ist es unsere Hauptpriorität, Verse zu ermöglichen, ihr erfolgreiches Wachstum in Europa fortzusetzen”, schrieb Square auf seiner Webseite. “Verse wird weiterhin als ein unabhängiges Unternehmen operieren und von ihren Büros aus arbeiten, ohne sofortige Änderungen an ihren bestehenden Produkten, Kunden oder Geschäftsabläufen.”



Verse wurde 2015 gegründet und durchlief sieben Finanzierungsrunden, in denen es laut Crunchbase insgesamt 37,6 Millionen US-Dollar von privaten Investoren aufbrachte.

Es scheint oberflächlich gesehen keine großen Unterschiede zwischen Verse und der Cash App zu geben, so dass Square den Kauf einfach hätte tätigen können, um seine Nutzerbasis in Europa zu erweitern. Ende 2019 hatte Square ungefähr 24 Millionen monatlich aktive Kunden, die meisten davon in den USA und Großbritannien.

Dieser Artikel wurde von Bram Berkowitz auf Englisch verfasst und am 16.06.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Square und empfiehlt folgende Optionen: Short September 2020 $70 Puts auf Square.

