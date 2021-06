In letzter Zeit ist Square (WKN:A143D6) für seine enge Verbindung mit Bitcoin (WKN:BTCEUR) bekannt geworden. Das Unternehmen hat nicht nur in die digitale Münze investiert, sondern profitiert auch von ihr, indem es seine Cash-App-Nutzer sie kaufen und verkaufen lässt. Sogar einige Analysten fangen an, Squares Krypto-Engagement zu bewerten; eine kürzliche Kurszielerhöhung für die Tech-Aktie von KeyBanc-Analyst Josh Beck nannte das steigende Interesse an Kryptowährungen als einen der Hauptgründe für seinen Optimismus.

Es ist zwar richtig, dass das Geschäft von Square jetzt eine materielle Verbindung zu Bitcoin hat, aber das bedeutet nicht, dass das Unternehmen auf Bitcoin angewiesen ist, um erfolgreich zu sein. In diesem Zusammenhang kann man argumentieren, dass die ständige Innovation von Square genau das Gegenteil bewirkt: Square braucht Bitcoin nicht, um Investoren langfristig zu belohnen.

Square mit Bitcoin

Square hat sich in den letzten Jahren auf mehrere Arten mit Bitcoin angefreundet. Zunächst einmal war es das erste große Fintech-Unternehmen, das den Kauf und Verkauf von Bitcoin innerhalb seiner Peer-to-Peer-Zahlungs-App ermöglichte; 2018 rollte das Unternehmen die Möglichkeit aus, Bitcoin innerhalb seiner Cash-App zu kaufen und zu verkaufen. Darüber hinaus hat Square damit begonnen, dass Nutzer der Cash App Bitcoin an Freunde und Familie senden können. Seit März dieses Jahres ermöglicht Square seinen Nutzern sogar, Bitcoin ohne Transaktionsgebühren zu versenden.

Aufgrund dieser Bitcoin-Integrationen lag der Bitcoin-Umsatz im ersten Quartal 2021 bei 3,51 Milliarden US-Dollar – 11-mal höher als im Vorjahresquartal. Aber die Investoren sollten beachten, dass Square nur 2 % dieses Umsatzes als Bruttogewinn einnimmt, also etwa 75 Millionen US-Dollar im Quartal.

Zusätzlich investierte das Unternehmen im vierten Quartal 2020 50 Millionen US-Dollar in Bitcoin, gefolgt von einer Investition in Höhe von 170 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2021. Die Bitcoin-Käufe waren Teil von Squares „fortlaufendem Engagement für die Kryptowährung“, sagte das Unternehmen in einer Pressemitteilung über seine Käufe. Square glaubt, dass „Kryptowährungen ein Instrument der wirtschaftlichen Unabhängigkeit sind, das mit dem Zweck des Unternehmens übereinstimmt“, fügte das Management im Aktionärsbrief zum ersten Quartal hinzu. „Wir erwarten, dass wir diese Investition langfristig halten werden.“

Square ohne Bitcoin

Aber trotz der Verbindung von Square mit Bitcoin, ist das Unternehmen auch ohne die digitale Währung eine Kraft, mit der man rechnen muss. Bedenke, dass der Gesamtumsatz von Square ohne Bitcoin in Q1 um 44 % im Jahresvergleich gestiegen ist. Darüber hinaus stieg der Cash-App-Umsatz von Square ohne Bitcoin im Quartal um 139 % im Jahresvergleich und das Bruttozahlungsvolumen der Cash-App stieg um 227 % auf satte 3,4 Milliarden US-Dollar. Auf einem ähnlichen Weg stiegen die transaktionsbasierten Einnahmen der Cash App im Jahresvergleich um 231 % auf 92 Millionen US-Dollar; „Das Wachstum wurde durch einen Anstieg der Anzahl der Geschäftskonten und der Anzahl der Transaktionen pro Geschäftskonto bedingt“, sagte Square im vierteljährlichen Bericht.

Zum Schluss noch ein wenig Kontext über die Bitcoin-Investitionen von Square, der verdeutlicht, dass sie nicht groß genug sind, um dem Unternehmen zum Verhängnis zu werden, sollte sich die digitale Währung als Flop erweisen. Zum Zeitpunkt von Squares letztem Bitcoin-Investment betrug die gesamte Investition in die Kryptowährung nur etwa 5 % der gesamten liquiden Mittel und marktgängigen Wertpapiere. Des Weiteren sagte Square-CFO Amrita Ahuja kürzlich in einem Interview mit Financial News, dass das Unternehmen „zu diesem Zeitpunkt keine Pläne hat, weitere Käufe“ von Bitcoin zu tätigen.

Kurz gesagt, das Unternehmen – und seine Aktie – werden sich wahrscheinlich auf lange Sicht gut entwickeln, selbst wenn man seine Bitcoin-Initiativen ausklammert. Unabhängig davon, ob sich Bitcoin als das nächste große Ding in der Fintech-Branche erweist oder nicht, hat Square wiederholt bewiesen, dass es in der Lage ist, innovativ zu sein und auf zahlreiche Arten zu wachsen. Die innovativen Finanzprodukte und -dienstleistungen wie Square Capital, Square Payments, Square Payroll, Square for Restaurants, die Cash App, Cash Card und Point-of-Sale-Hardwareprodukte wie Register, Stand, Terminal, Reader und mehr werden diesem innovativen Fintech-Giganten helfen, die schnell wachsenden Märkte, die es in Angriff nimmt, auch in den kommenden Jahren zu nutzen.

Das bedeutet natürlich nicht, dass die Aktie von Square nicht in gewissem Maße von den Bewegungen des Bitcoin-Kurses beeinflusst wird, sowohl kurz- als auch langfristig. Langfristig wird Square jedoch wahrscheinlich als Unternehmen gut abschneiden, egal was mit Bitcoin passiert – und die Aktie wird wahrscheinlich dementsprechend folgen.

Der Artikel Square braucht Bitcoin nicht ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

