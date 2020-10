Square: Überrascht als Vordenker!

Analysten von JPMorgan sagten am Dienstag, dass die jüngste Bitcoin-Investition von Square Inc. (NYSE :SQ) in Höhe von 50 Millionen Dollar ein Marker für das Potenzial der Kryptowährung als Vermögenswert sei, berichtete CoinDesk am Montag.

Was geschah

Die Marktstrategen der Bank sagten in einem Bericht, dass das von Jack Dorsey geführte Unternehmen wahrscheinlich mehr Bitcoin-Käufe tätigen wird, so CoinDesk. Andere Zahlungsverkehrsunternehmen werden Berichten



