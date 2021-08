Square: Mega-Übernahme von Afterpay ist Angriff auf Affirm

Der US-Zahlungsdienstleister Square möchte seinen auch in Europa erfolgreichen australischen Wettbewerber Afterpay kaufen. Dabei bieten die Amerikaner unter Führung von Jack Dorsey 39 Milliarden AU$ (umgerechnet knapp 29 Milliarden US$ respektive gut 24 Milliarden €), was einer Übernahmeprämie von etwa 30% entspricht.

Square ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz im kalifornischen San Francisco (USA), das sich auf Payment-Lösungen spezialisiert hat. Gegründet wurde die mittlerweile zu einem ...





