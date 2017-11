Square: Kryptowährungen wild, Analyst warnt, Aktie fällt!

Lieber Leser,

sehr volatil präsentierte sich in den letzten Tagen die Aktie von Square (NYSE: SQ). Nachdem das Unternehmen angekündigt hat seinen Kunden testweise den Handel mit Bitcoin anbieten zu wollen, ging die Aktie steil. Zuletzt wurden dann aber die kurzfristigen Kursgewinne wieder mitgenommen.

Kryptowährungen auf wilder Fahrt

Für die kurzfristige Talfahrt sind dabei zwei Faktoren verantwortlich. Zunächst einmal ist da der Kursverlauf der Kryptowährungen zu nennen. Zwar stiegen diese kurzfristig nochmal deutlich an, dann kam es jedoch intraday zu einem kleinen „Flash Crash“. Wie es hier nun weiter geht, werden wir in den nächsten Tagen sehen. Ich kann mir dabei kurzfristig sowohl eine Ausdehnung der Korrektur als auch eine schnelle Trendwende vorstellen. Dies gilt es im Auge zu behalten!

Auf der anderen Seite gab es zuletzt gleich mehrere Analysten, die vor Aktien wie dem Grafikchip-Spezialisten Nvidia und dem Zahlungsabwickler Square gewarnt haben. Denn der Einfluss der Kryptowährungen auf den Geschäftsverlauf dieser Unternehmen werde überschätzt, so dass die Aktien zu teuer geworden seien. Insbesondere was Square angeht, könnte der entsprechende Analyst damit richtig liegen.

Square war, ist und bleibt jedoch eine interessante Aktie!

Trotzdem aber halte ich Square für eine durchaus interessante Aktie. Dazu muss man wissen, dass Square ein Unternehmen ist, das von Jack Dorsey gegründet wurde. Der Name sagt Ihnen nichts? Nun, Dorsey gehört zuvor zu den Gründern von Twitter und ist inzwischen als „Retter“ zu seinem alten Unternehmen zurückgekehrt. Somit führt er nun mit Square und Twitter gleich zwei interessante börsennotierte Unternehmen.

Prinzipiell könnte man Jack Dorsey damit als „kleinen Elon Musk“ bezeichnen, der ja neben Tesla auch noch SpaceX führt. Dabei gelang es Dorsey zuletzt nicht nur Twitter wieder in ein ruhigeres Fahrwasser zurück zu führen, sondern gleichzeitig mit Square erfolgreich zu bleiben. Ich gehe daher prinzipiell davon aus, dass Square auch weiterhin eine interessante Aktie bleiben wird und würde die Aktie in die aktuelle Schwäche hinein einsammeln. Bitcoin hin, Ethereum her!

Ein Beitrag von Sascha Huber.