Square-Aktie: Mit neuem Schwung nach oben!

Die Square-Aktie befindet sich seit der zweiten Mai-Hälfte in einem Aufwärtstrend, der nun erneut einem Test unterzogen wird. Am Freitag setzte der Kurs auf der Trendlinie auf und drehte anschließend wieder nach oben. Damit könnte der Aufwärtstrend eine weitere Bestätigung erfahren, was der Aktie neue Kraft geben würde. Dann kann ein weiterer Ausbruchsversuch über das vormalige Rekordhoch bei 283,19 US-Dollar (USD) ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung