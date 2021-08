Square-Aktie: Was ist jetzt noch drin?

Die Aktie des amerikanischen Payment-Spezialisten Square Inc. befindet sich seit Mitte Mai in einer Aufwärtsbewegung und schaffte in der vergangenen Woche den Sprung auf ein neues Allzeithoch. Am 5. August erreichte die Aktie Spitzenkurse von 289,23 Dollar und überwand damit die alte Bestmarke bei 283,19 Dollar vom 16. Februar 2021. Der Wert profitierte von einem positiven Newsflow. So hat das Unternehmen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



