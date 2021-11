Square-Aktie: Wachstumsmarkt Kryptowährungen?

Zu Beginn der Woche kam es in den USA zum Abverkauf von Tech-Aktien, was auch an der Square-Aktie nicht schadlos vorüber gegangen ist. Insofern verlor die Square Aktie auf Wochensicht 8,2 %.

Zwar konnte Square in dem vergangenen Quartal sowohl bei den Bitcoin-Umsätzen als auch bei dem verbleibenden Umsatz um 27 % respektive 45 % zulegen. Allerdings ...



