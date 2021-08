Square-Aktie: Ver-5-fachung seit Corona-Crash – das sind die Gründe

Weitere Suchergebnisse zu "Square A":

Die Square-Aktie (WKN: A143D6) hat sich seit dem Tiefpunkt des Corona-Crashs inzwischen mehr als verfünffacht. Mit den Anteilsscheinen ist es seit dem 20. März des letzten Jahres von einem Aktienkurs von knapp über 52 US-Dollar auf 268 US-Dollar (12.08.2021, maßgeblich für alle aktuellen Kurse und fundamentalen Kennzahlen) raufgegangen. Ein solides Kursplus von 415 %, was sogar mehr als einer Verfünffachung entsprochen hätte.

Lass uns heute einen Blick darauf riskieren, was die Gründe für die Verfünffachung der Square-Aktie gewesen sind. Es handelte sich hierbei schließlich nicht nur um einen kurzfristigen Profiteur in einem interessanten Markt. Nein, sondern zu dieser Erfolgsgeschichte gehört mehr.

Square-Aktie mit Verfünffachung: Stark!

Dass sich die Square-Aktie in den letzten ca. anderthalb Jahren mehr als verfünffacht hat, das kann einerseits natürlich der Pandemie zugeschrieben werden. In Zeiten des florierenden Onlinehandels und des digitalen Bezahlens kann ein Zahlungsabwickler natürlich zeigen, was in ihm steckt. Mit Blick auf die letzten Quartalszahlen hat das US-Unternehmen das auch definitiv getan.

Aber es wäre sehr kurz gedacht, den Erfolg der Square-Aktie bloß auf diese Sonderkonjunktur zurückzuführen. Das Management arbeitet schließlich an etwas Größerem. Wobei das Timing bei der Einführung der Cash App und ein Kreis von inzwischen über 70 Mio. Nutzern bei dieser Privat-Finanz-App natürlich glücklich gewesen sein könnten. Trotzdem geht es um mehr als das. Nämlich um zwei starke Segmente im Markt der digitalen Zahlungsdienstleistungen. Sowie um ein Ökosystem, das das Management errichtet.

Mit Steuerlösungen, Kryptowährungen, sogar Hardware zum Speichern digitaler Münzen kreiert das Management etwas Einzigartiges. Das ist für mich der Fokus, der den Erfolg ermöglicht. Sowie ein zuletzt überdurchschnittliches Wachstum beim Aktienkurs. Immerhin ist der Börsenwert des US-Konzerns damit auf inzwischen 123 Mrd. US-Dollar gestiegen. Zuvor muss der Wert rein rechnerisch um ca. 20 Mrd. US-Dollar gependelt sein.

Weiteres Potenzial vorhanden …?

Die Square-Aktie hat sich damit in den letzten anderthalb Jahren in die Position gebracht, möglichst ideal vom Wachstum im Markt digitaler Zahlungsdienstleistungen zu profitieren. Mit einem um Bitcoin-Erlöse bereinigten Umsatz von zuletzt knapp 2 Mrd. US-Dollar läge das Kurs-Umsatz-Verhältnis gegenwärtig auf annualisierter Basis bei ca. 15,5. Ohne Zweifel kein günstiges Bewertungsmaß. Aber auch eben kein teures.

Die Square-Aktie könnte den Markt digitaler Zahlungsdienstleistungen noch konsequent weiter ausreizen. Das Verfünffachen innerhalb von ca. anderthalb Jahren könnte damit erst ein Vorgeschmack dessen sein, was möglich ist. Auch Peers wie beispielsweise PayPal zeigen, dass mit Blick auf den Börsenwert auch größere Bewertungsmaßstäbe möglich sein können. Vielleicht zeigt auch das, dass hier noch nicht das Ende der Fahnenstange zwingend erreicht sein muss.

