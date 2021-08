Square-Aktie: Die Q2-Zahlen zeigen ein deutliches Wachstum!

Weitere Suchergebnisse zu "Square A":

Bei der Square-Aktie (WKN: A143D6) gab es zuletzt einige positive Mitteilungen, die auf Wachstum hindeuten. Insbesondere die Übernahme des australischen Zahlungsdienstleisters Afterpay skizziert ein Szenario mit einem internationaleren Wachstum. Immer mal wieder gibt es zudem Schlagzeilen im Krypto-Kontext, die hier die Ambitionen des US-Konzerns offensichtlich darlegen.

Jetzt ist es im Rahmen der Quartalsberichtssaison jedoch wieder einmal an der Zeit, das Wachstum des US-Zahlungsdienstleisters insgesamt zu überprüfen. Riskieren wir daher heute einen Blick auf die aktuellen Quartalszahlen. Wobei sie eines im Endeffekt verdeutlichen: Die Square-Aktie hat nichts von ihrem Esprit als Wachstumsaktie verloren.

Square-Aktie: Ein wirklich starkes Wachstum!

Wie wir mit Blick auf die Square-Aktie jetzt festhalten können, ist das operative Momentum jedenfalls weiterhin auf der Seite des Zahlungsdienstleisters. Alleine die Umsätze, eine Kennzahl, die inzwischen um die Bitcoin-Erlöse verwässert ist, stiegen im Jahresvergleich um 143 % auf 4,68 Mrd. US-Dollar. Bereinigt um die Bitcoin-Erlöse lag das Wachstum hingegen bei 87 %, wobei ein Umsatz in Höhe von 1,96 Mrd. US-Dollar erzielt worden ist.

Allerdings hat diese Kennzahl für das Management hinter der Square-Aktie augenscheinlich an Bedeutung verloren. Bunte Zahlen und Diagramme gibt es nämlich nur noch zu anderen Kennzahlen. Wie beispielsweise dem Nettogewinn, der im zweiten Quartal auf 204 Mio. US-Dollar angewachsen ist. Mit einem operativen Ergebnis von insgesamt 1,14 Mrd. US-Dollar zeigt der US-Zahlungsdienstleister jedoch besonders stark, wie profitabel man langfristig orientiert sein könnte. Dieser Kennzahl steht schließlich gerade einmal ein Umsatz von 1,96 Mrd. US-Dollar ohne Bitcoin-Umsätze gegenüber.

Die Cash App entwickelt sich weiterhin zum Filetstück der Aktie. Dank der Applikation konnte ein operatives Ergebnis von 546 Mio. US-Dollar erzielt werden, wobei das Segment „Sellers“ mit 585 Mio. US-Dollar noch größer ist. Insgesamt jedoch ein spannendes Quartalszahlenwerk, das außerdem mit einem Gross Payment Volume von 42,2 Mrd. US-Dollar gekrönt werden kann. Wobei lediglich 10 % dieses Volumens von der Cash App herrühren. Für mich deutet auch dieser quantitative Vergleich noch auf eine Menge Potenzial hin.

Ist die Aktie jetzt noch ein Kauf …?

Die Square-Aktie hat mit Blick auf das bereinigte Umsatzwachstum wieder einen ordentlichen Zahn zugelegt, was die Investoren offenbar mit einem Kursplus von 10 % zu Beginn der Woche quittierten. Dadurch stieg wiederum die Marktkapitalisierung des US-amerikanischen Zahlungsdienstleisters auf 124 Mrd. US-Dollar an. Alles andere als wenig, wenn du mich fragst.

Gemessen an einem bereinigten Quartalsumsatz in Höhe von 1,96 Mrd. US-Dollar läge das Kurs-Umsatz-Verhältnis damit im Moment bei ca. 15,8, was natürlich nicht günstig ist. Für ein Umsatzwachstum von 87 % im Jahresvergleich jedoch auch nicht zwangsläufig zu teuer.

Wichtig ist bloß, dass bei der Square-Aktie das Wachstum erhalten bleibt. Sowie möglicherweise auch, dass der US-Zahlungsdienstleister konsequent profitabel wird. Dann könnte durchaus ein noch deutlich höherer Aktienkurs über kurz oder lang möglich sein.

Vincent besitzt Aktien von Square. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Square.

