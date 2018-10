Square-Aktie: Kurs überquert zum ersten Mal die 100-Dollar-Marke!

Die Square-Aktie hat sich in der vergangenen Woche auf ein neues Rekordhoch nach oben gearbeitet. Damit hat es die Aktie zum ersten Mal in den dreistelligen Kursbereich geschafft. Der Kurs ist aber auch aus dem oberen Bollinger Band ausgetreten, was bedeuten könnte, dass der Kurs nun erst einmal nach unten korrigiert. Ohnehin könnten im Bereich um 100 Dollar Gewinnmitnahmen einsetzen und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Andreas Quirin.