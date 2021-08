Square-Aktie: Der Knaller zum Wochenauftakt!

Der US-amerikanische Payment-Spezialist Square Inc. hat die neue Handelswoche furios begonnen und am Montag an der Heimatbörse in New York (NYSE) mehr als 10 Prozent hinzugewonnen. Die Aktie erreichte im Tagesverlauf Spitzenkurse von 280,88 Dollar. Damit schob sich das Papier ganz dicht an das bisherige Rekordhoch von 283,19 Dollar heran, das am 16. Februar erreicht wurde. Dem vorausgegangen war die Übernahmemeldung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



