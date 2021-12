Square-Aktie: Keine gute Entwicklung nach der Umbenennung!

Die Square Aktie hat seit November eigentlich nur nachgegeben. Der Kurs ist immer weiter nach unten abgesackt. Aktuell sehen wir ihn im Bereich um 170 USD. Damit hat er erst kürzlich ein neues Jahrestief erreicht. In den letzten Jahren gab es eigentlich kaum ein Jahr, in dem der Kurs am Ende des Jahres nicht über dem Anfangswert stand.

