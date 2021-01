Square-Aktie: Hier lauert ein gigantisches Potenzial!

Die Square-Aktie (WKN: A143D6) ist inzwischen alles andere als klein. Wobei das in vielerlei Hinsicht interpretiert werden kann. Alleine der Aktienkurs des US-amerikanischen Zahlungsdienstleisters ist in den letzten Wochen und Monaten mächtig geklettert. In Euro notiert die Square-Aktie gegenwärtig auf einem Kursniveau von 187,80 Euro (20.01.2020, maßgeblich für alle Kurse und Bewertungen). Das sind immerhin fast 5,5 % mehr als noch zum Jahresanfang.

Auch die Marktkapitalisierung des Gesamtkonzerns ist mit ca. 102 Mrd. US-Dollar alles andere als klein. Ist das Potenzial daher schon jetzt verspielt? Ich glaube jedenfalls, dass die Antwort eindeutig nein lautet. Denn in den folgenden zwei Bereichen sehe ich bei der Square-Aktie noch eine ganze Menge Potenzial.

Square-Aktie: Noch immer US-Fokus!

Eine erste wichtige Erkenntnis, die wir dazu im Moment treffen können, ist die folgende: Die Square-Aktie besitzt ihr operatives Fundament noch immer in den USA. Das heißt, der Raum, in dem der Gesamtkonzern operiert, ist noch vergleichsweise klein. Räumlich ist daher Potenzial definitiv vorhanden.

Zukünftig könnte die Expansion bei Square wichtiger werden. Nicht bloß, dass das Management ein wenig zugekauft hat und derzeit unter anderem schon in Spanien operiert. Nein, sondern auch eine Stellenausschreibung deutet darauf hin, dass das Management hinter dem Zahlungsdienstleister künftig sein operatives Geschäft ausweiten möchte. Strategisch heißt das: Hier könnte weiteres Wachstum lauern. Vor allem in Europa.

Hierzulande (oder, Hierzu-Kontinent …?) gibt es zwar schon Zahlungsdienstleister. COVID-19 hat den Markt für digitale Zahlungsdienstleistungen jedoch speziell in Deutschland möglicherweise etwas weiter geöffnet. Das heißt, es könnte weiteres Wachstumspotenzial auch hierzulande geben. Zumal Square vor allem auf eines setzt: Qualität, was die eigenen Lösungen angeht.

Die Square-Aktie könnte daher noch weiter klettern, wenn die Expansion glücken sollte und auch in Europa ein sehr solides Wachstum lauert und erobert werden kann. Das ist eine Perspektive, die wir mit Blick auf die aktuelle Bewertung jedenfalls einnehmen können.

Cash App: Vom Kundenkreis eher gering …

Ein zweites, größeres Potenzial könnte außerdem im Privatkundensegment lauern. Mit der Cash App hat das Management diesen Schritt vor einiger Zeit gewagt. Und kann bereits erste Erfolge feiern: Derzeit soll diese Applikation zwischen 30 und 40 Mio. aktive Nutzer besitzen. Keine Frage: Selbst in den USA ist das alles andere als viel.

Die Cash App kann daher ein weiterer gigantischer Wachstumstreiber sein. Alleine in den USA leben schließlich ca. 328 Mio. Menschen und potenzielle Verbraucher. Das zeigt, dass sich hier das Volumen der App-Nutzer noch einmal locker verdoppeln könnte. Ja, vielleicht sogar deutlich mehr.

Dabei verfolgt das Management hinter der Square-Aktie eine clevere Strategie: Qualität soll der Fokus bei dieser Applikation sein. Beziehungsweise Mehrwerte und Services. Mit einer Steuerlösung sollen so beispielsweise die Jahresendunterlagen vorbereitet werden können. Das zeigt, dass das Management ganzheitlich und langfristig denkt. Und nicht bloß einfach dahin gehend, wie man die Cash App bestmöglich und schnell in eine Cash Cow verwandeln kann.

Square-Aktie: Eine Menge Potenzial!

Die Square-Aktie könnte daher noch eine Menge Potenzial besitzen, was die Expansion und auch die Cash App angeht. Und das Beste: Gemessen an den Zahlen für das dritte Quartal läge das Kurs-Umsatz-Verhältnis derzeit bei lediglich ca. 8,4. Auch das könnte zeigen: Bewertungstechnisch muss hier noch lange nicht die Obergrenze erreicht worden sein. Die Square-Aktie könnte daher durchaus einen näheren Blick verdient haben.

Vincent besitzt Aktien von Square. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Square.

