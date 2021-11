Square-Aktie: Gelingt nun die Wende nach oben?

Die Aktie des amerikanischen Payment-Spezialisten Square hat die Anleger in den vergangenen Wochen nicht gerade mit Kursgewinnen verwöhnt. Daher war es umso erfreulicher, dass sich der Titel am Tag vor Thanksgiving noch einmal in einem positiven Licht präsentieren konnte. Am Mittwoch gewann der an der NYSE gelistete Wert 2,42 Prozent hinzu und beendete den Handel nahe des Tageshochs bei 215,65 Dollar.

Square-Aktie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!