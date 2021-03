Square-Aktie: Game-Changer für die Musikindustrie?

Square Inc. (NYSE:SQ) hat eine Mehrheitsbeteiligung an Tidal, der globalen Musik- und Unterhaltungsplattform, in einer 297 Millionen Dollar schweren Cash-and-Stock-Transaktion erworben.

Was geschah

Tidal wurde 2014 von der norwegischen Firma Aspiro gegründet, die ein Jahr später von der britisch-amerikanischen Holding Project Panther Bidco Ltd. übernommen wurde.

Im Jahr 2017 kaufte die Sprint Corporation (NYSE:S) 33 % von Tidal für 200 Millionen US-Dollar.

