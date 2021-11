Square Aktie: Enormer Aufwärtstrend!

Ivan Feinseth, Analyst von Tigress Financial, hat das Kursziel für Square Inc.(NYSE:SQ) von $295 auf $310 angehoben und die Einstufung auf “Buy” belassen, was einem Aufwärtspotenzial von 34% entspricht.

Die fortlaufende Innovation und Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen sowie der säkulare Wandel hin zu elektronischen und anwendungsbasierten Zahlungen werden auch weiterhin die wichtigsten Wachstumstreiber für Square sein.

Er glaubt, dass Square's kürzlich angekündigte Square Card



