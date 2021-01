Square Aktie: Das Battle!

Die Aktien von Square Inc (NYSE:SQ) wurden am Donnerstag höher gehandelt, und die Robinhood-Beschränkungen für den Kauf beliebter WallStreetBets-Aktien wie GameStop Corp. (NYSE:GME) und AMC Entertainment Holdings Inc (NYSE:AMC) könnten die Square-Käufe antreiben.

Was ist passiert?

Die Handelsbeschränkungen haben Robinhood-Benutzer verärgert, von denen sich viele auf Twitter und anderen Social-Media-Plattformen genommen haben, um sich zu beschweren. Die meisten anderen großen Broker haben den Kauf ...



