Square Aktie: Aktionäre stimmen der Übernahme des BNPL-Unternehmens Afterpay zu!

Die Aktionäre von Square Inc.(NYSE:SQ) haben die Ausgabe neuer Aktien für den 29 Milliarden Dollar schweren Kauf von Afterpay Ltd. (OTC:AFTPF) (OTC:AFTPY) durch das US-Unternehmen genehmigt. Die Aktionäre des Buy-Now, Pay-Later-Unternehmens erhalten 0,375 Aktien der Klasse A von Square für jede gehaltene Einheit, was einem Preis von 126,21 AUD pro Aktie entspricht, als die Unternehmen den Deal im August ankündigten.



