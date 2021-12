Square-Aktie: Die Aktionäre sind nicht überzeugt!

Nachdem Jack Dorsey sich unter großem Medienecho von Twitter verabschiedet hat, kann er sich nun ganz und gar dem Zahlungsdienstleister Square widmen, den er selbst ins Leben gerufen hat. Dort scheint sich auch so einiges zu tun. Die ursprünglichen Tätigkeiten rücken mehr und mehr in den Hintergrund und Kryptowährungen sollen wohl in Zukunft die erste Geige spielen.

Unmissverständlich klar wird das durch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung