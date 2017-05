SpyHunter® von Enigma Software Group übertrifft in einem Vergleichstest von AV-TEST die Malwarebytes Anti-Malware

Clearwater, Florida (ots/PRNewswire) - Enigma Software Group USA,LLC ("ESG") gab heute bekannt, dass sein Anti-MalwareVorzeigeprodukt, SpyHunter®, in einem, von AV-TEST GmbH, dem hochangesehenen, unabhängigen IT-Sicherheitsinstitut durchgeführtenVergleichstest für Malware-Erkennung und -Reparatur, die vonMalwarebytes Inc., Emsisoft Ltd. und anderen angebotenen,Konkurrenzprodukte übertraf. Der Bericht ist unter AV-TEST Berichtüber Reparaturprüfung verfügbar (https://www.av-test.org/fileadmin/pdf/reports/AV-TEST_Enigma_Comparative_Remediation_Testing_Report_May_2017_EN.pdf). In diesem Test erreichte SpyHunter eine Wirksamkeitsnotevon 98 % und entfernte alle aktiven Komponenten der installiertenSchadsoftware.Ryan Gerding, ein Sprecher von ESG, erklärte zu dieser Nachricht:"Wir freuen uns, dass wir jetzt auch von unabhängiger Seite eineBestätigung dessen erhalten haben, was uns bereits bekannt war:SpyHunter® ist eines der Besten Anti-Malware-Produkte auf dem Markt.Wir waren stolz, als wir im Februar 2017 von AV-TEST eineWirksamkeitsnote von 100 % erhielten (https://www.av-test.org/fileadmin/pdf/reports/AV-TEST_Enigma_Remediation_Testing_Report_February_2017.pdf), und es ist einfach fantastisch, dass sich dies auch in einemdirekten Vergleich mit unseren Konkurrenten darstellen lässt. Und Siekönnen sicher sein, dass unsere Ingenieure jetzt im Labor allesdaransetzen werden, um SpyHunter® noch besser zu machen."ESG verfügt über Zertifizierungen von OPSWAT (https://www.opswat.com/partners/technology-partners/enigma-software-group) und TRUSTe (http://clicktoverify.truste.com/pvr.php?page=validate&softwareProgramId=560&sealid=112). Diese positiven Beurteilungen durch Dritte spiegelndas Vertrauen der Branche und der Öffentlichkeit in ESG wider undanerkennen die Wirksamkeit von SpyHunter®.Über Enigma Software Group USA, LLCEnigma Software Group USA, LLC ist ein im Privatbesitzbefindlicher internationaler Systemintegrator und Entwickler vonPC-Sicherheitssoftware. Das Unternehmen unterhält angeschlosseneNiederlassungen in den Vereinigten Staaten und in der EuropäischenUnion. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung vonPC-Sicherheitssoftware, Onlinesicherheitsanalysen, adaptiveBedrohungsbeurteilung und die Entdeckung vonPC-Sicherheitsbedrohungen sowie auf maßgeschneiderteMalware-Behebungen für seine weltweit Millionen Abonnentenspezialisiert. ESG ist besonders wegen SpyHunter(http://www.enigmasoftware.com/products/spyhunter/)®, seinerAnti-Malware Software und damit verbundenen Dienstleistungen bekannt.Weitere Informationen über ESG finden Sie auf www.enigmasoftware.com.Verbinden Sie sich mit ESG auf Twitter(https://twitter.com/enigmasoftware) | Facebook(https://www.facebook.com/enigmasoftware) | Google+(https://plus.google.com/115698225438925866449) | LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/enigma-software-group-usa-llc) |YouTube (https://www.youtube.com/user/Enigmasoftware)Logo -https://mma.prnewswire.com/media/452052/Enigma_Software_Logo.jpgPressekontakt:Alec Malaspinainfo@enigmasoftware.com+1-888-360-0646Original-Content von: Enigma Software Group USA, LLC, übermittelt durch news aktuell