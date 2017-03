SpyHunter® der Enigma Software Group von AV-TEST mit 100 % Wirksamkeit beurteilt

Clearwater, Florida (ots/PRNewswire) - Enigma Software Group USA,LLC ("ESG") gab heute bekannt, dass sein Anti-MalwareVorzeigeprodukt, SpyHunter®, in dem von AV-TEST GmbH, dem hochangesehenen, unabhängigen IT-Sicherheitsinstitut durchgeführten Testfür Malware-Erkennung und -Reparatur 100 % Wirksamkeit erzielte. DerBericht über SpyHunter ist unter AV-TEST Bericht überReparaturprüfung verfügbar (https://www.av-test.org/fileadmin/pdf/reports/AV-TEST_Enigma_Remediation_Testing_Report_February_2017.pdf).Ryan Gerding, ein Sprecher von ESG gab zu dieser Nachrichtfolgende Erklärung ab: "Wir waren im vergangenen Jahr stolz, alsSpyHunter im AV-TEST mit 95 % Wirksamkeit beurteilt wurde (https://www.av-test.org/fileadmin/pdf/reports/AV-TEST_Enigma_Remediation_Testing_Report_May_2016.pdf), und wir sagten damals, dass die Ingenieurevon ESG daran arbeiten, das Produkt noch besser zu machen. Nun, genaudas haben wir getan. Wir könnten über diese Beurteilung nichterfreuter sein und werden unsere gute Arbeit fortsetzen."ESG verfügt über Zertifizierungen von OPSWAT (https://www.opswat.com/partners/technology-partners/enigma-software-group) und TRUSTe (http://clicktoverify.truste.com/pvr.php?page=validate&softwareProgramId=560&sealid=112). Diese positiven Beurteilungen durch Dritte spiegelndas Vertrauen der Branche und der Öffentlichkeit in ESG wider undanerkennen die Wirksamkeit von SpyHunter.Über Enigma Software Group USA, LLCEnigma Software Group USA, LLC ist ein im Privatbesitzbefindlicher internationaler Systemintegrator und Entwickler vonPC-Sicherheitssoftware. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen inden Vereinigten Staaten und in der Europäischen Union. DasUnternehmen ist auf die Entwicklung von PC-Sicherheitssoftware,Onlinesicherheitsanalysen, adaptive Bedrohungsbeurteilung und dieEntdeckung von PC-Sicherheitsbedrohungen sowie auf maßgeschneiderteMalware-Behebungen für seine weltweit Millionen Abonnentenspezialisiert. ESG ist besonders wegen SpyHunter(http://www.enigmasoftware.com/products/spyhunter/)®, seinerAnti-Malware Software und damit verbundenen Dienstleistungen bekannt.Weitere Informationen über ESG finden Sie auf www.enigmasoftware.com.Verbinden Sie sich mit ESG auf Twitter(https://twitter.com/enigmasoftware) | Facebook(https://www.facebook.com/enigmasoftware) | Google+(https://plus.google.com/115698225438925866449) | LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/enigma-software-group-usa-llc) |YouTube (https://www.youtube.com/user/Enigmasoftware)Logo -http://mma.prnewswire.com/media/452052/Enigma_Software_Logo.jpgPressekontakt:Alec Malaspinainfo@enigmasoftware.com+1-888-360-0646Original-Content von: Enigma Software Group USA, LLC, übermittelt durch news aktuell