SpyHunter, die Anti-Malware-Beseitigungs-App, erhält AppEsteem-Zertifizierung

SpyHunter hat nach einer rigorosen technischenMulti-Level-Überprüfung, die mehr als 100App-Zertifizierungs-Anforderungen (App Certification Requirements;ACRs) umfasst, die AppEsteem-Zertifizierung erworben.EnigmaSoft wird die hoch angesehene AppEsteem-Zertifizierung fürdie SpyHunter-Anti-Malware-Lösung verliehen - ein weiterer Beweisdafür, wie sehr sich EnigmaSoft dafür engagiert, die Rechte vonVerbrauchern und Nutzern zu schützen.Dublin (ots/PRNewswire) - EnigmaSoft Limited fühlte sich geehrt,von AppEsteem die hoch angesehene App-Zertifizierung für dieEnigmaSoft-SpyHunter-Software zu erhalten, eineAnti-Malware-Softwarelösung, die dazu entwickelt wurde, um laufendeund sich entwickelnde Malware-Attacken zu identifizieren und zuentfernen. Das Zertifizierungsverfahren von AppEsteem unterziehtUnternehmen einer strengen und anspruchsvollen Prüfung, diewesentliche detaillierte Analysen sowohl im Sinne derVerbraucherschutzkriterien als auch in Bezug auf verschiedene Ebenenvon technischen Kriterien beinhaltet. Im Zuge desZertifizierungsprozesses kam SpyHunter den mehr als 100App-Zertifizierungs-Anforderungen nach, um letztendlich dasAppEsteem-Gütesiegel zu erhalten, und es mussten dabei auch die hohenStandards von AppEsteem in Bezug auf den Schutz der Rechte vonVerbrauchern und Nutzern erfüllt werden. DerApp-Zertifizierungs-Bericht wurde am 14. Dezember 2018 erstellt undunter https://customer.appesteem.com/certified?vendor=ENIGMveröffentlicht.Patrick Morganelli, CEO von EnigmaSoft Limited, sagte zum ThemaZertifizierung Folgendes: "Wir freuen uns sehr über dieAppEsteem-Zertifizierung. Die Verleihung dieser prestigeträchtigenAuszeichnung zeigt den Verbrauchern und Nutzern unserunerschütterliches Engagement für Service und Schutz von Kunden unddemonstriert die hohe Qualität und Effektivität unsererSpyHunter-Software, die eine wesentliche Rolle in den BereichenCybersicherheit und Datenschutz spielt. Die AppEsteem-Zertifizierunguntermauert all die positiven Rückmeldungen, die wir von unserenKunden rund um die Welt bereits erhalten haben, und demonstriertunsere fortwährenden Bemühungen, die Computer unserer Kunden mitfortgeschrittenen Levels an Cybersicherheitssoftware zu schützen."AppEsteem ist eine Software-Review-Organisation, deren Mission esist, Software-Programme zu prüfen und zu analysieren, sodassVerbraucher und Nutzer mit technischen Informationen undTestberichten zur Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit von Appsversorgt werden können. Mit der AppEsteem-Zertifizierung wirdSpyHunter zum Teil einer Gruppe von Programmen, deren Entwickler sichder Anwendung von Designkriterien zum Schutz von Konsumentenverschrieben haben, um einerseits Kunden zu unterstützen undandererseits den wahren Nutzen der entwickelten Appsaufrechtzuerhalten."Wir von AppEsteem haben den Bedarf an Richtlinien und Kontrollenin einer schnell wachsenden Softwarebranche, in der Aufrichtigkeitden Kunden gegenüber in Bezug auf alle Dienstleistungen imVordergrund stehen sollte, erkannt," sagte Dennis Batchelder,Präsident von AppEsteem. "EnigmaSoft verfolgt eine klare Linie beider Definition und Umsetzung einer Strategie zur Sicherstellung einersauberen Softwareverteilung und wir freuen uns, nun auch SpyHunterzertifizieren zu dürfen."EnigmaSoft war und ist stets daran interessiert, Transparenz imBereich der sauberen, fortschrittlichen Apps zur Verfügung zu stellenund das Vertrauen von Verbrauchern dabei als oberste Priorität zubehandeln.Informationen zu EnigmaSoft LimitedEnigmaSoft Limited ist ein privat geführtes irisches Unternehmenmit verschiedenen Niederlassungen und globalem Hauptsitz in Dublin,Irland. EnigmaSoft hat sich vor allem durch die Entwicklung und denVertrieb von SpyHunter (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2335870-1&h=2293925916&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2335870-1%26h%3D2087835306%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.enigmasoftware.com%252Fproducts%252Fspyhunter%252F%26a%3DSpyHunter&a=SpyHunter), einer dynamischen und hoch entwickelten Anti-Malware-Softwaremit Funktionen zum Blockieren und Entfernen von Malware, einen Namengemacht. SpyHunter wurde durch das TRUSTe Trusted Download Programm (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2335870-1&h=1579020737&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2335870-1%26h%3D4278556306%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fclicktoverify.truste.com%252Fpvr.php%253Fpage%253Dvalidate%2526softwareProgramId%253D605%2526sealid%253D112%26a%3DTRUSTe%2527s%2BTrusted%2BDownload%2BProgram&a=TRUSTe+Trusted+Download+Programm) zertifiziert und hat im unabhängigen AV-Test (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2335870-1&h=1048871678&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2335870-1%26h%3D3657034726%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.av-test.org%252Ffileadmin%252Fpdf%252Freports%252FAV-TEST_Enigma_Remediation_Testing_Report_August_2018_EN.pdf%26a%3DAV-Test&a=AV-Test) einen Score von 100% erzielt.SpyHunter erkennt und entfernt Malware, sorgt für besseren Schutz derPrivatsphäre im Internet und beseitigt Sicherheitsbedrohungen, indemes Malware, Ransomware, Trojaner, Rogue-Anti-Spyware und anderebösartige Komponenten bzw. Sicherheitsbedrohungen, die Millionen vonPC-Nutzern täglich im Zuge ihrer Internetnutzung betreffen, bekämpft.Besuchen Sie EnigmaSoft auf Twitter (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2335870-1&h=880015380&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2335870-1%26h%3D4067951573%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252Fenigmasoftware%26a%3DTwitter&a=Twitter) |Facebook (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2335870-1&h=741278073&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2335870-1%26h%3D3558119318%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252Fenigmasoftware%26a%3DFacebook&a=Facebook) | Google+ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2335870-1&h=177815776&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2335870-1%26h%3D1213560067%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fplus.google.com%252F115698225438925866449%26a%3DGoogle%252B&a=Google%2B) | YouTube (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2335870-1&h=561357430&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2335870-1%26h%3D3753221380%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fuser%252FEnigmasoftware%26a%3DYouTube&a=YouTube)Logo -https://mma.prnewswire.com/media/802706/EnigmaSoft___Logo.jpgPressekontakt:Alec Malaspinainfo@enigmasoftware.com+1-888-360-0646Original-Content von: Enigma Software Group USA, LLC, übermittelt durch news aktuell