Mainz (ots) -Mehr als 11.000 Menschen gelten aktuell in Deutschland alsvermisst. Jedes Jahr gehen bei der Polizei etwa 100.000Vermisstenanzeigen ein. Für die Angehörigen bleiben unendlicheschlaflose Nächte mit endlosen Fragen. Die "ZDF.reportage:Spurensuche - Wenn Angehörige verschwinden" begleitet am Sonntag, 7.Oktober 2018, 18.00 Uhr, die Suche nach verschwundenenFamilienmitgliedern. Der Film von Michael Hawich zeigt, an welchebürokratischen Grenzen die Suchenden stoßen und welche Momente ihnenimmer wieder Hoffnung geben, den vermissten Angehörigen doch nochwiederzufinden.Wer innerhalb eines Jahres nicht zurückkehrt, bleibt lautStatistik des Bundeskriminalamtes meist für immer verschollen undwird spätestens nach zehn Jahren für tot erklärt. Viele Angehörigegeben aber die Hoffnung nie auf, dass der Vermisste doch irgendwogefunden wird. Zum Beispiel Sandra Mittank, deren Sohn Lars vor dreiJahren im Bulgarien-Urlaub spurlos verschwunden ist. Das letzteLebenszeichen: ein Video der Überwachungskamera am Flughafen. Aucheine Suche innerhalb der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst"brachte bisher keine Aufklärung. Sandra hat einen Privatdetektiveingeschaltet, der vor Ort nach ihrem Sohn sucht. Seine Vermutung:Der 28-Jährige hatte eine Amnesie und weiß nicht mehr, wer er ist.Leonie aus Bayern sucht seit mehr als fünf Jahren nach ihremBruder Andreas. Im November 2012 verließ er am Morgen das Haus, umzur Arbeit zu gehen. Dort kam er jedoch nie an, meldete sich seitdemnicht bei seiner Familie oder bei Freunden. Der damals 18-Jährigenahm weder Gepäck noch sein Handy mit. Die Ermittlungen der Polizeiergaben bisher keine Erkenntnisse zum Verbleib des jungen Mannes.Auch Leonie hat einen Privatermittler mit der Spurensuche beauftragt- sie hofft immer noch auf ein Lebenszeichen ihres Bruders.