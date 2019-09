Mainz (ots) -Deutschland vor 7000 Jahren: Während der neolithischen Revolutionwurden Menschen sesshaft. Welche Auswirkungen diese grundlegendeVeränderung auf ihre Lebensweise hatte, zeigen die Fundeprähistorischer Massengräber unter anderem in Baden-Württemberg undRheinland-Pfalz. Die "Terra X"-Dokumentation "Tatort Steinzeit -Deutschland vor 7000 Jahren" entwirft am Sonntag, 15. September 2019,19.30 Uhr, ein Panorama dieser Epoche. Der Film ist ab Mittwoch, 11.September 2019, in der ZDFmediathek unter terra-x.zdf.de zu finden.Ab 9000 vor Christus wurden aus Jägern und Sammlern sesshafteMenschen, die Viehzucht und Ackerbau betrieben und einen neuen Sinnfür Eigentum entwickelten. Damit einher ging die Bereitschaft, denBesitz, in den die Menschen sehr viel investiert hatten und von demsie abhängig waren, auch mit Gewalt zu verteidigen. Forscher stießenauf die Spuren brutaler, kriegsähnlicher Konflikte, die in diesemAusmaß bislang unbekannt waren. Starke Klimaschwankungen am Ende derJungsteinzeit, die auf Ernteausfälle hindeuten, könnten die Konflikteverstärkt haben.Anhand der Funde von Halberstadt in Sachsen-Anhalt stellt dieDokumentation das Leben der Menschen von vor 7000 Jahren dar.Angelegt als kriminalistische Spurensuche, bringt der Film demZuschauer eine kaum bekannte, aber ereignisreiche Epoche derMenschheitsgeschichte in ihrer Komplexität nahe.Zur Dokumentation gibt es auch ein Webvideo, das am Samstag, 14.September 2019, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek unterhttps://terra-x.zdf.de und am Sonntag, 15. September 2019, auf demYouTube-Kanal "Terra X Natur & Geschichte" unterhttps://ly.zdf.de/tl1/ veröffentlicht wird.Alle Filme in der ZDFmediathek und bei YouTube sind zum Embeddingmit Verweis auf "Terra X" für alle Interessierten freigegeben.Weitere Informationen: https://ly.zdf.de/Lai/Ansprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/terraxPressemappe:https://presseportal.zdf.de/pm/terra-x-tatort-steinzeit/"Terra X" in der ZDFmediathek: https://terra-x.zdf.de"Terra X" bei YouTube: https://ly.zdf.de/tl1/"Terra X" bei Facebook: https://facebook.com/ZDFterraX"Terra X" bei Instagram: https://instagram.com/terraX/https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell