"Spuren des Bösen": ZDF und ORF drehen neue Folge der Krimireihe (FOTO)

Mainz (ots) -Unter dem Titel "Sehnsucht" entsteht derzeit in Wien und Umgebungder achte Film der erfolgreichen ZDF/ORF-Krimireihe "Spuren desBösen". Neben Heino Ferch als Verhörspezialist Richard Brock spielenin weiteren Rollen Katrin Bauerfeind, Juergen Maurer, GerhardLiebmann, Sabrina Reiter, Violetta Schurawlow, Narges Rashidi undLukas Miko. Erneut führt Andreas Prochaska Regie, das Drehbuch stammtwieder von Martin Ambrosch.Nach einer schweren Verletzung bei der Klärung seines letztenFalles ist Richard Brock noch immer auf den Rollstuhl angewiesen. Ersperrt sich in seiner Wohnung ein, weicht bohrenden Fragen seinerTochter Petra (Sabrina Reiter) aus und verbringt seine Zeit damit,heimlich seine Nachbarn zu beobachten. Ganz besonders fasziniert ihneine junge Frau, die gegenüber wohnt. Als diese mit ihrem Baby einesNachts das Haus verlässt, kann er gerade noch die Attacke einesMannes auf Mutter und Kind verhindern. Kurz darauf wird Richardjedoch Augenzeuge des brutalen Mordes an der jungen Frau in derWohnung gegenüber. Die Polizei findet keine Spuren einesVerbrechens,und niemand glaubt Brock. Einzig die attraktivePsychiaterin Brigitte Klein (Katrin Bauerfeind), die Petra um Hilfefür ihren Vater gebeten hatte, will Richard helfen."Spuren des Bösen - Sehnsucht" ist eine ZDF/ORF-Koproduktion derAichholzer Filmproduktion, Wien (Produzent: Josef Aichholzer),gefördert durch Fernsehfonds Austria und Filmfonds Wien.Verantwortlicher Redakteur im ZDF ist Wolfgang Feindt. DieDreharbeiten dauern voraussichtlich bis Ende Juni 2018, einSendetermin steht noch nicht fest.