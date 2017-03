"Spuren des Bösen - Begierde" im ZDF / Sechster Fall für Heino Ferch als Verhörspezialist Richard Brock (FOTO)

Mainz (ots) -Heino Ferch ist zum sechsten Mal als Verhörspezialist RichardBrock zu sehen: Am Montag, 6. März 2017, 20.15 Uhr, zeigt das ZDF"Spuren des Bösen - Begierde" als "Fernsehfilm der Woche". Inweiteren Rollen spielen Julia Koschitz, Mavie Hörbiger, BenjaminSadler, Harald Schrott, Sabrina Reiter und andere. Wie bei allenTeilen der ZDF/ORF-Krimireihe führte Andreas Prochaska Regie, dasDrehbuch schrieb wieder Martin Ambrosch.Verhörspezialist und Universitätsprofessor Richard Brock bekommtnach einer Vorlesung Besuch: Clara Rink (Julia Koschitz) bittet ihn,ihrem Mann Johannes (Benjamin Sadler) zu helfen. Brock hatte vorJahren auch ihren Schwiegervater behandelt. Clara nimmt an, dassJohannes die Schizophrenie seines Vaters geerbt hat. IhreBefürchtungen bestätigen sich nach der Begegnung zwischen Brock undJohannes. Als der Papierfabrikant wenig später seinen Hausarzt(Harald Schrott) angreift und flüchtet, ahnt Brock, dass auch dasCallgirl Eva Faller (Mavie Hörbiger), mit dem Johannes sich wohlmehrfach getroffen hat, in Gefahr ist. Richard will die junge Frauschützen, aber als Johannes und er gleichzeitig bei ihr auftauchen,läuft die Situation aus dem Ruder.ZDF-Mediathek: http://ly.zdf.de/fm3S/http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFkrimiAnsprechpartnerin: Lisa Miller, Telefon: 089 - 9955-1962;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/spurenPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell