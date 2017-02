Spürbar mehr Fachkräfte im Norden erreichen / Jobware und Nordsee-Zeitung kooperieren im Stellenmarkt (FOTO)

Paderborn (ots) -Die Jobbörse Jobware und die Nordsee-Zeitung kooperieren imStellenmarkt. Regional ausschreibende Unternehmen profitieren absofort von einer wirkungsvollen Publikation ihrer Anzeigen aufstellenmarkt.nord24.de - dem Stellenmarkt in der Region Bremerhaven,in der Wesermarsch, in Zeven und Cuxhaven."Die technischen Dienstleistungen von Jobware ermöglichen unserenLesern, mit der neuesten Stellenmarktgeneration auf Jobsuche zugehen. Und Arbeitgeber zeigten sich bereits in den ersten Tagen nachdem Live-Gang begeistert von der hohen Funktionalität desSchaltungs-Tools", berichtet Guido van de Lageweg, Leiter desProduktmanagements im Nordsee Medienverbund.Von der professionellen Verschlagwortung für Suchmaschinen bis zurhochwertigen Veröffentlichung in HTML: Dank der technischenDienstleistungen von Jobware ist der gemeinsame Stellenmarkt derNordsee-Zeitung, Kreiszeitung Wesermarsch, Zevener Zeitung und desSonntagsjournals einer der modernsten seiner Art. Dabei werden diePrintanzeigen der Kunden in den regionalen Online-Markt verlängert.Der Kunde hat die Wahl: Er kann sich auch für eine regionale odernationale Online-Only-Anzeige entscheiden."Mit dem Stellenmarkt der Nordsee-Zeitung haben wir einen regionalstarken Partner gewonnen, der sich logisch in unserZielgruppenkonzept einreiht. Damit ermöglichen wir einemVerlagspartner, durch ein attraktives Online-Angebot höhereAnzeigenerlöse im Rubrikengeschäft zu generieren. Zugleich gewinnenunsere eigenen Inserenten ein spürbares Reichweitenplus für ihreAnzeigen", freut sich Dirk Heuser, Leiter Verlagsdienstleistungen beiJobware.***Über Jobware:Jobware ist der Online-Stellenmarkt für Fach- und Führungskräfte,die mit anspruchsvollen Unternehmen in Kontakt treten möchten.Personaler schalten ihre Stellenanzeigen beim Qualitätsprimus. MitBestnoten in aktuellen Tests und mehr als 2,5 MillionenSeitenbesuchen im Monat ist Jobware einer der führenden Stellenmärktein Deutschland. www.jobware.de/Ueber-JobwarePressekontakt:Redaktion und Kontakt:Jobware Online-Service GmbHBjörn Thomsen, M.A.Public RelationsTechnologiepark 3233100 PaderbornFon: 05251 / 5401 - 139Fax: 05251 / 5401 - 111presse@jobware.deOriginal-Content von: Jobware Online-Service GmbH, übermittelt durch news aktuell