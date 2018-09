Sprung ins kalte Wasser bei heißen Temperaturen: M-Sport Ford für neue Rallye Türkei vorbereitet (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Köln (ots) -- Gleiche Chance für alle: Rallye Türkei kehrt mit komplett neuemKonzept und unbekannten Wertungsprüfungen zurück in denWM-Kalender- Titelverteidiger Sébastien Ogier und Julien Ingrassia peilen mitihrem Ford Fiesta WRC ein Topresultat an, um ihre WM-Chancen zuwahren- Elfyn Evans/Daniel Barritt und Teemu Suninen/Mikko Markkulawollen aus ihrer späten Startposition für den Rallye-FreitagProfit ziehenKÖLN, 9. September 2018 - Auf zu fremden Ufern: M-Sport Ford freutsich am kommenden Wochenende auf eine neue Herausforderung, denn mitder Rallye Türkei steht erstmals seit langer Zeit wieder ein für alleBeteiligte gänzlich unbekannter Weltmeisterschafts-Lauf auf demProgramm. Rund um das Rallye-Zentrum in der Mittelmeer-KüstenstadtMarmaris warten auf die Teilnehmer 17 Schotterprüfungen mit einerLänge von insgesamt 312,44 Kilometer, die noch nie zuvor auf WM-Ebenezum Einsatz kamen. Somit stehen auch den amtierenden Champions vonM-Sport Ford keine Daten aus den Vorjahren zur Verfügung,gleichzeitig müssen die einzelnen Crews beim Abfahren der Streckenkomplett neue Aufschriebe anfertigen.Dabei kehrt die Rallye-Weltmeisterschaft zurück zu Freunden:Bereits zwischen 2003 und 2010 hat die Rallye Türkei sechsmal denWM-Kalender bereichert, wurde seinerzeit aber in der östlichergelegenen Provinz Antalya rund um Kemer mit dem Taurusgebirge imHintergrund ausgetragen. Ford denkt daran gerne zurück: 2006 und 2008fuhr der Autohersteller - der in der Türkei unter anderem dieTransporter-Ikone Transit produziert - mit dem Ford Focus WRC jeweilsDoppelsiege heraus. Daran möchte M-Sport in der Endphase derlaufenden Saison gerne anknüpfen, um die Weichen in RichtungTitelverteidigung zu stellen. Aktuell liegt das Team in derMarkenwertung auf Rang drei, Sébastien Ogier und Copilot JulienIngrassia rangieren in den Fahrer- und Beifahrertabellen auf Platzzwei.Zur Vorbereitung hat M-Sport viertägige Testfahrten inGriechenland anberaumt und dort Schotterpisten unter die Rädergenommen, die ähnliche Bedingungen boten wie der bevorstehendeWM-Lauf. Zugleich genießt das Team den Vorteil, bei der Wahl derChassis freie Hand zu haben, und greift für die Rallye Türkei - diemit signifikant geringeren Durchschnitts- und Höchstgeschwindigkeitenaufwartet als zuvor die WM-Läufe in Finnland und Deutschland - wiederauf den Ford Fiesta WRC in der vorherigen Aerodynamik-Konfigurationzurück."Es ist lange her, dass uns die Rallye-WM mit einer komplett neuenVeranstaltung konfrontiert", erläutert M-Sport-Teamchef MalcolmWilson. "Ich denke, uns steht ein wirklich interessantesRallye-Wochenende bevor. Wir hatten zwar bereits Gastspiele in derTürkei, doch die fanden in einer ganz anderen Region statt. Für dieTeams sowie die Fahrer und Beifahrer ist alles neu: Wir können nochauf keinen Datenschatz zurückgreifen, auch die Crews fangen mit ihremAufschrieb bei Null an. Ich bin gespannt, wer diese besondere Aufgabeam besten meistert. Sébastien Ogier und Elfyn Evans konnten sich beijeweils zweitägigen Tests in Griechenland auf die neueHerausforderung vorbereiten, Teemu Suninen konnten wir nicht fahrenlassen - aber er ist ein schneller Lerner und genießt den Vorteil,dieses Mal mit dem gleichen Erfahrungsschatz an den Start gehen zukönnen wie alle anderen Teilnehmer."Aus Sicht von Ford besonders erfreulich: Der türkische WM-Lauferlebt eine wahre Fiesta-Armada. Nicht weniger als 35Wettbewerbsfahrzeuge basieren am kommenden Wochenende auf dem inKöln-Niehl produzierten Erfolgs-Kleinwagen. So nehmen neben den dreiWorld Rally Cars des Werksteams und einem weiteren Fiesta WRC fürYazeed Al-Rajhi gleich zehn der ebenfalls allradgetriebenen Fiesta R5teil, acht von ihnen werden für die WRC2-Meisterschaft gewertet.Hinzu kommen 21 Ford Fiesta R2 mit dem 1,0 Liter großenEcoBoost-Dreizylinder-Turbomotor, die zumeist um dieJunioren-Weltmeisterschaft kämpfen. Dort haben noch neun Fahrer diemathematische Chance auf den Titel - so auch Julius Tannert ausZwickau, der gemeinsam mit seinem österreichischen Beifahrer JürgenHeigl auf Platz fünf der Tabelle liegt.Sébastien Ogier / Julien Ingrassia (Ford Fiesta WRC, Startnummer1); WM-Rang: 2; Rallye-Türkei-Starts: 1. Bestes Ergebnis: Platz 4(2010)Einen Monat bevor die Rallye-WM der Türkei zuletzt einen Besuchabgestattet hat, durften Sébastien Ogier und Beifahrer JulienIngrassia ihren ersten Sieg auf höchster Ebene bejubeln. Heute, achtJahre später, kann das Erfolgsduo auf 43 Laufsiege und fünf WM-Titelzurückblicken. Auf dem Weg zur erfolgreichen Titelverteidigung stehtden beiden Franzosen an der türkischen Riviera ein hartes StückArbeit bevor: Zumindestens auf der ersten Etappe muss die Ford FiestaWRC-Besatzung als zweites Fahrzeug auf die dann noch staubigenWertungsprüfungen. Dennoch haben sich Ogier und Ingrassia eine starkePunkte-Ausbeute zum Ziel gesetzt."Die Rallye Türkei wird interessant, denn niemand weiß wirklichgenau, was uns erwartet", so Ogier. "Seit langer Zeit steht unswieder einmal eine komplett neue Veranstaltung bevor, und da hilft esuns auch nicht, dass wir 2010 schon einmal in diesem Land einenWM-Lauf absolviert haben - am kommenden Wochenende wird alles ganzanders sein. Beim Abfahren der Prüfungen steht uns viel Arbeit bevor,denn Julien muss für jeden einzelnen WP-Kilometer einen ganz neuenAufschrieb erstellen. Das ist eine spannende Herausforderung, auf dieich mich aber freue. Wir haben uns das bestmögliche Resultat zum Zielgesetzt, aber der lose Schotter, der uns am ersten Tag als zweitesFahrzeug auf der Strecke erwartet, macht es nicht leichter. Vieleziemlich schnelle Konkurrenten, die nach uns kommen, werden vonfreigefahrenen Spuren profitieren. Wichtig für uns ist, speziell aufder ersten Schleife am Freitagmorgen nicht den Kontakt zur Spitze zuverlieren - danach schauen wir dann weiter."Elfyn Evans / Daniel Barritt (Ford Fiesta WRC, Startnummer 2);WM-Rang: 8; Rallye-Türkei-Starts: 0.Elfyn Evans und Daniel Barritt sehen einer gänzlich neuenHerausforderung erwartungsvoll entgegen. Die beiden Briten haben sichbestmöglich auf den zehnten von 13 WM-Läufen vorbereitet und wollenspeziell von ihrer späten Startposition profitieren."Wir wagen einen Schritt ins Unbekannte", betont Evans. "Uns stehtein interessantes Wochenende bevor. Ich bin schon ganz gespanntdarauf, was die Rallye Türkei zu bieten hat. Mit einiger Sicherheitwird es sehr heiß, darauf müssen wir uns einstellen. Zudem sollen diePrüfungen einen sehr losen Schotterbelag besitzen, das müsste unsspeziell auf der ersten Etappe in die Karten spielen - zugleichkönnten sich die Bedingungen aber auch als sehr rau erweisen, daswürde uns alle betreffen. Wir haben in Griechenland auf sehr grobemGeläuf getestet, der Fiesta WRC ist ausreichend robust dafür. Wirwerden unsere intensive Vorbereitung auch in der kommenden Wochefortsetzen und wollen auf jeden Fall im Kampf um ein Topresultat einWörtchen mitreden."Teemu Suninen / Mikko Markkula (Ford Fiesta WRC, Startnummer 3);WM-Rang: 12; Rallye-Türkei-Starts: 0.Gleiche Bedingungen für alle: Teemu Suninen kann bei der RallyeTürkei darauf vertrauen, dass seine Kontrahenten ausnahmsweise keinenVorteil aus ihrem größeren Erfahrungsschatz ziehen. Obwohl er aufTestfahrten vor diesem WM-Lauf verzichten musste, kommt der jungeFinne dennoch für eine vordere Platzierung in Betracht: Suninen giltals Schnelllerner und darf sich am Freitag als WM-Zwölfter über seinespäte Startposition freuen."Die meisten WM-Läufe, die wir in diesem Jahr gefahren sind, warenkomplett neu für mich - in der Türkei starten wir alle mit demgleichen Wissenstand, denn Testfahrten vor Ort waren nicht erlaubt",unterstreicht der 24-Jährige. "Das macht die Dinge natürlichbesonders interessant und könnte für uns von Vorteil sein, dennniemand genießt einen Erfahrungsvorsprung. In puncto Abstimmungdiskutiere ich mit meinen Teamkollegen, was sie vorhaben.Letztendlich müssen wir aber unser eigenes Set-up finden. Da ich nochnie die Türkei besucht habe, reisen wir etwas früher an, um uns mitallem vertraut zu machen. Ich denke, es wird auch von denTemperaturen sehr heiß und anstrengend. 