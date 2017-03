Sprudelnde Steuern bescheren Bayern Rekordeinnahmen in Milliardenhöhe

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Freistaat Bayern hat im vergangenen Jahr 1,2 Milliarden Euro mehr eingenommen als erhofft.



"Wir hatten mit einen Rekord gerechnet, jetzt wächst es aber noch einmal deutlich", sagte Finanzminister Markus Söder (CSU) am Freitag in München. Ursprünglich sei die Staatsregierung von Mehreinnahmen in Höhe von 1,3 Milliarden Euro ausgegangen, nun kommen noch einmal 1,2 Milliarden Euro dazu, davon 800 Millionen Euro Steuermehreinnahmen und 400 Millionen Euro durch gesunkene Ausgaben.

"Das ist sehr, sehr positiv und führt zum Anwachsen der Rücklage auf 3,5 Milliarden Euro bis Ende 2018", betonte Söder. Dies seien fünf Prozent des Haushaltsvolumens, "das kann kein anderes Bundesland auch nur annähernd vorweisen". Der Nachtragshaushalt für das vergangene Jahr umfasst 55,7 Milliarden Euro./had/DP/fbr