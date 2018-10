Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - "Sprudelnde Kreativität- die Frankfurter Buchmesse 2018" wird gemeinsam von der Hong KongPublishing Federation und der Hong Kong Printers Associationveranstaltet. Finanziert wird die Veranstaltung von Create Hong Kongvon der Regierung der Sonderverwaltungsregion Hongkong undunterstützt vom Hong Kong Economic and Trade Office (Berlin). DieCocktail-Party zur Eröffnung des Hongkong-Pavillons fand heute (10.Oktober 2018) in der Halle 4.0 der Messe Frankfurt, Stand A12,anlässlich der offiziellen Eröffnung statt.Herr Matthew Yum, Vorsitzender des "Hongkong-Pavillons" auf derFrankfurter Buchmesse 2018, würdigte die Teilnahme an der weltgrößtenAusstellung für Urheberrechtsverhandlungen und chinesischen undenglischen Urheberrechtsaustausch. Er präsentierte dabei mehr als7.400 Ausstellern aus verschiedenen Ländern die Kreativität und dieErrungenschaften der Verlags- und Druckindustrie Hongkongs.Ein Programm für Business Networking wird in diesem Jahreingeführt, damit Aussteller ihr Geschäftsnetzwerk erweitern können.Dadurch erhalten Sie die Möglichkeit, ihre Zielgruppe im lokalen,deutschen Markt zu erreichen und ihr Fachwissen zu erweitern.Außerdem wurde eine eigene Zone mit dem Schwerpunkt "Hongkongentdecken" eingerichtet, in der Publikationen der Hongkonger Verlagemit Bezug zu Hongkong präsentiert wurden. Die einzigartigenLandschaften Hongkongs dienten als Inspiration für die Gestaltungunseres Stands.Die im vergangenen Jahr von den Besuchern sehr beliebte "kreativeEcke" ist auch in diesem Jahr mit ihrem Motto "Multimedia" dasHighlight. Ihr Schwerpunkt liegt auf Büchern und Druckmaterialien,die verschiedene Arten von Medien und Technologien umfassen,gelungenen Beispielen von VR (Virtual Reality) und AR (AugmentedReality), die im Verlags- und Druckwesen eingesetzt werden, sowieanderen kreativen Technologien.Eine kostenlose Verkostung der "Eierwaffel im Hongkong-Stil" wirdden Gästen zu bestimmten Zeiten während der Buchmesse angeboten. Sosollen Besucher aus aller Welt in den Genuss des traditionellen undunwiderstehlichen Geschmacks der Hongkonger Snacks kommen.Um den kulturellen und kreativen Austausch zwischen Hongkong undDeutschland noch stärker zu fördern, werden die Veranstalter nachAbschluss der Frankfurter Buchmesse 2018 einige der ausgestelltenPublikationen an die Internationale Jugendbibliothek spenden.Pressekontakt:Frau Amber ManTel:(852) 3568 6077 / (852) 9387 5323E-Mail:amber@onepoints.com.hkFrau Mimi NgTel:(852) 3568 6078 / (852) 9356 0592E-Mail:mimi@onepoints.com.hkOriginal-Content von: Hong Kong Publishing Federation and The Hong Kong Printers Association, übermittelt durch news aktuell