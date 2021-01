Sprouts Farmers Aktie: Können Lebensmittelhändler den vorweihnachtlichen Ansturm aufrechterhalten?

Weitere Suchergebnisse zu "OMV":

Die Lebensmittelhändler beendeten das Jahr 2020 in einer besseren Position als andere Einzelhändler, und die Investoren fragen sich, ob der Schwung in das Jahr 2021 fortgesetzt werden kann. Sieben der größten landesweiten Lebensmittelketten verzeichneten im Jahresvergleich einen Rückgang des Fußverkehrs von nur 2,5 % am 23. Dezember und einen Rückgang von 1,1 % am 24. Dezember, so das Analyseunternehmen für Fußverkehr ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung