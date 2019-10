Spritpreise ziehen wieder an / Teureres Rohöl zeigt an den Zapfsäulen Wirkung (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":

München (ots) -Nachdem die Durchschnittspreise für Benzin und Diesel zuletzt fünf Wochen inFolge gesunken sind, wird Tanken in Deutschland wieder teurer. Laut aktuellerAuswertung des ADAC kostet ein Liter Super E10 im Bundesmittel derzeit 1,379Euro, das sind 0,6 Cent mehr als in der Vorwoche. Diesel verteuerte sich um 0,5Cent auf durchschnittlich 1,263 Euro je Liter.Zum Monatsende sind die Rohölnotierungen wieder nach oben geklettert. Ein Barrelder Sorte Brent kostet aktuell knapp 62 Dollar, rund zwei Dollar mehr als nochvor einer Woche.Der ADAC empfiehlt Autofahrern, vor dem Tanken die Preise zu vergleichen. Werdie teilweise erheblichen Preisunterschiede zwischen verschiedenen Tankstellenund Tageszeiten nutzt, spart bares Geld und stärkt zudem den Wettbewerb zwischenden Anbietern. So tankt man nach einer aktuellen Auswertung des ADAC in derRegel am günstigsten zwischen 18 und 22 Uhr. Unkomplizierte und schnelle Hilfebietet die Smartphone-App "ADAC Spritpreise". Ausführliche Informationen zumKraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es auch unter www.adac.de/tanken.Pressekontakt:ADAC NewsroomT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell