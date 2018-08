Spritpreise steigen weiter / Schere zwischen Benzin und Diesel verringert sich (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

München (ots) -Kraftstoff in Deutschland hat sich die dritte Woche in Folgeverteuert. Gegenüber der Vorwoche stieg der Preis für einen LiterSuper E10 nach Angaben des ADAC um 0,1 Cent auf durchschnittlich1,467 Euro. Für Diesel mussten Autofahrer 1,0 Cent mehr bezahlen. DerDurchschnittspreis liegt nun bei 1,297 Euro pro Liter. Damit hat sichdie Preisdifferenz zwischen beiden Sorten auf 17 Cent verringert.Beeinflusst wird die Entwicklung durch Unsicherheiten amRohölmarkt. Dieser zeigte zuletzt starke Schwankungen. Zudem gab derEuro gegenüber dem Dollar in der vergangenen Woche etwas nach.Der ADAC empfiehlt Autoreisenden, beim Tanken die regelmäßigenSchwankungen der Spritpreise im Tagesverlauf zu beachten. LautAuswertung des ADAC liegen die besten Zeiten zwischen 15 und 17 Uhrsowie 19 und 22 Uhr. Unterstützung bietet die Smartphone-App "ADACSpritpreise". Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt gibt esauch unter www.adac.de/tanken.Pressekontakt:ADAC NewsroomT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell