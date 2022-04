Spritpreise sinken leicht

MüNCHEN (dts Nachrichtenagentur) - Die Spritpreise in Deutschland sind am Mittwoch leicht gesunken. Ein Liter Diesel kostete im Durchschnitt 2,042 Euro pro Liter und damit 0,9 Cent weniger als am Vortag, sagte eine ADAC-Sprecherin am Donnerstagmorgen der dts Nachrichtenagentur. Super E10 verbilligte sich um 0,7 Cent auf durchschnittlich 1,983 Euro pro Liter.

Die Abstände bei den Preisen für beide Kraftstoffarten haben sich damit wieder minimal verringert. So ist ein Liter Diesel aktuell im Schnitt 5,9 Cent teurer als ein Liter E10. Am 10. März war diese Differenz noch doppelt so hoch. Vor dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine war Diesel noch günstiger als Benzin.

Foto: über dts Nachrichtenagentur