Spritpreise im Wochenvergleich rückläufig / Aber im Monatsvergleich Diesel erstmals seit drei Monaten wieder teurer (FOTO)

München (ots) -In dieser Woche tanken Autofahrer erneut etwas günstiger. Lautaktueller Auswertung des ADAC kostet ein Liter Super E10 imBundesdurchschnitt derzeit 1,395 Euro, das sind 0,7 Cent weniger alsnoch vor einer Woche. Bei Diesel ist der Rückgang mit 0,3 Cent etwasgeringer, ein Liter kostet durchschnittlich 1,271 Euro. Hauptgrundfür den erneuten Preisrückgang ist die Entspannung am Rohölmarkt. EinBarrel der Sorte Brent kostet aktuell gut 58 Dollar. Zudem zeigt sichder Euro im Vergleich zum Dollar wieder etwas stärker.Im Monatsvergleich mussten Dieselfahrer im September erstmals seitdrei Monaten wieder mehr für einen Liter Kraftstoff bezahlen. ImVergleich zum August stieg der Preis pro Liter Diesel um 1,9 Cent auf1,260 Euro. Benzin hingegen ist preislich weiterhin im Abwärtstrend:Der Durchschnittspreis für einen Liter lag bei 1,397 Euro und wardamit 1,5 Cent günstiger als noch im Vormonat.Teuerster Tanktag für beide Sorten war der 18. September.Autofahrer mussten für einen Liter Super E10 an diesem Tagdurchschnittlich 1,426 Euro und für einen Liter Diesel 1,292 Eurobezahlen. Am günstigsten war Super E10 (1,379 Euro) bzw. Diesel(1,232 Euro) am 5. September.Pressekontakt:ADAC NewsroomT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell